Bonus 50 000 všem a příspěvek na inflaci k tomu. Do Škody Auto se vrací tučné odměny

Ve Škodě Auto, která patří k největším zaměstnavatelům v zemi, skončilo kolektivní vyjednávání o mzdách. Všem zaměstnancům vzrostou od dubna tarifní mzdy o dva tisíce korun, navíc dostanou jednorázovou odměnu 50 tisíc korun a další tisíce na pokrytí inflace. Automobilka to uvedla v dopise zaměstnancům, který má Aktuálně.cz k dispozici. Firma dostala loni státní dotaci na mzdy ve výší 1,3 miliardy.

"Současná, v celé společnosti v mnoha ohledech složitá situace, ovlivněná pandemií covidu-19 či nedostatkem polovodičů, nás vedla k rozhodnutí, že je třeba co nejdříve předložit našim zaměstnancům pozitivní vizi budoucnosti ve formě odpovědné, atraktivní a přiměřené dohody," uvádí škodovka v dopise zaměstnancům, který je podepsán vedením společnosti a zástupci odborů Kovo.

Jak se dále v dopise uvádí, po "velmi intenzivních jednáních a rozhovorech" se obě strany dohodly, že se plošně navýší všechny tarifní stupně a mezistupně všem zaměstnancům o dva tisíce korun měsíčně. Osobní ohodnocení bude vycházet z navýšených tarifů. Zároveň bylo dojednáno navýšení příplatku za práci v noci na 35 korun za hodinu.

"Zaměstnanci dostanou také variabilní bonus za výsledky roku 2021, který dosáhl 50 tisíc korun. Uvedenou částku obdrží každý zaměstnanec, pokud má na její plné vyplacení nárok, v květnu 2022 jako součást mzdy za duben," uvádí firma. Tento bonus je vyšší než loni, kdy činil 40 tisíc korun.

Spolu s variabilním bonusem dostanou zaměstnanci také jednorázovou platbu ve výši 10 tisíc korun, na pokrytí vyšších cen kvůli rostoucí inflaci. Celkově tak každý zaměstnanec za duben dostane hrubou mzdu vyšší než sto tisíc korun. V roce 2021 totiž průměrná mzda tarifních zaměstnanců ve Škoda Auto činila více než 56 tisíc korun.

Škoda Auto přitom loni byla největším příjemcem veřejných peněz z programu Antivirus. Stát jí v době epidemie na mzdy poskytl přes 1,33 miliardy korun. Antivirus měl bránit propouštění. Firmy, na které dopadla nařízená omezení proti covidu a koronavirová krize, z něj mohly získat příspěvky na mzdy a náhrady mezd.

Automobilový průmysl v Česku vytváří podle odhadů zhruba desetinu HDP. Automobilky omezily výrobu, dopadlo to i na jejich dodavatele. Vedle firmy Škoda Auto k největším příjemcům patří výrobce pneumatik Continental Barum se 135,35 milionu korun a dodavatel automobilové elektroniky Continental Automotive s 95,21 milionu korun. Automobilka Hyundai získala 114,17 milionu korun.

"Obě strany se zároveň zavázaly otevřít jednání o jednorázové platbě v listopadu 2022. Pro jednání byla stanovena báze ve výši tří tisíc korun," uvádí se v dopise.

Potěšující bude pro zaměstnance také navýšení bodů v benefitovém programu Cafeterie. Celkem 12 tisíc bodů bude do programu připsáno ve třech termínech, a to k 1. dubnu, 3. říjnu a k 2. lednu příštího roku. Body představují vlastně 12 tisíc korun na nákupy u smluvních partnerů a lze je převést také do penzijního spoření. Nová kolektivní smlouva platí do konce března 2026.

Odborový předák Jaroslav Povšík se k výsledkům kolektivního jednání pro Aktuálně.cz nechtěl vyjádřit. Podle personalisty Jiřího Halbrštáta z Manpower Group jsou ale odměny vzhledem k velmi náročné situaci v automobilovém sektoru velkorysé.

"Škoda Auto je z hlediska péče o zaměstnance a jejich odměňování jedním z nejlepších zaměstnavatelů v Česku, který nastavuje laťku pro ostatní zaměstnavatele a je to výsledkem unikátního způsobu, jakým probíhá v této společnosti sociální dialog," uvedl Jiří Halbrštát.

Doplnil, že k rychlému růstu mezd dochází napříč celou ekonomikou a očekává se, že mzdová inflace bude v roce 2022 nad osm procent. Mzdy se nejrychleji zvyšují u manuálních pozic ve výrobě, logistice nebo stavebnictví. Na zvyšování statistických průměrů má také vliv rostoucí počet odpracovaných hodin zaměstnanců.

Podobný názor má Jan Nezkusil ze společnosti Hays Czech Republic. "Společnost Škoda Auto je dlouhodobě známá ve svém oboru nadprůměrnými mzdami. Obecně je ale odměňování v automotive poměrně nevyvážené. Na jedné straně jsou společnosti, které mají dokonce stále své zaměstnance částečně na překážkách a rozhodně přidávat nebudou a na druhé straně společnosti, které mají projektů více než před pandemií a přidávají v průměru mezi 3 až 7 procenty," říká Nezkusil.

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto aktuálně zaměstnává 35 tisíc lidí. V loňském roce dodala celosvětově 878 200 vozů. Meziročně jde o pokles o 126 600 aut. Důvodem poklesu je pandemie koronaviru i krize s nedostatkem čipů do palubní elektroniky. Škoda Auto provozuje tři výrobní závody v České republice. Během loňského roku musela několikrát výrazně omezit či zcela zastavit výrobu kvůli nedostatku čipů.