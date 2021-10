Trh s bydlením se ochlazuje, hypoték ubývá. Ceny bytů se však drží stále na rekordech

Úrokové sazby letí nahoru a prodražují tak nově uzavírané hypoteční úvěry. Zájem o půjčky na bydlení tak začíná pomalu opadávat, přestože v porovnání s minulými roky je stále velmi vysoký. Byty jsou přitom nejdražší v historii, a přestože jsou jejich ceny i podle České národní banky silně nadhodnocené, ani zdražování hypoték na ně zatím nemělo vliv.

Banky v září sjednaly podle údajů Fincentra hypoindexu 9602 úvěrů v objemu 30 miliard korun. Na jednoho žadatele tak připadá hypotéka ve výši necelých 3,2 milionu korun. V meziročním srovnání jde o rekordní čísla, v porovnání s uplynulými měsíci letošního roku se však zájem pomalu snižuje.

Důvodem je, že úvěry zdražují. Průměrná úroková sazba hypoték v září vyskočila oproti srpnu o 11 bazických bodů na 2,43 procenta. Odborníci odhadují, že do konce roku bude sazba možná až o procento vyšší. Tím by se měsíční splátka u průměrné hypotéky zvýšila o skoro dva tisíce korun, jak ukazuje výpočet České bankovní asociace, viz obrázek.

"Ukazatelem budoucího vývoje hypotečních sazeb je mimo jiné i základní úroková sazba České národní banky. Tu na konci září razantně zvýšila o 0,75 procentního bodu na 1,5 procenta. A na to vzápětí zareagovaly největší hypoteční banky, jejichž nabídkové sazby se přehouply často přes tříprocentní hranici," říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Připomíná, že sazby nyní zvýšila například skupina ČSOB, a to o 0,3 procentního bodu nebo Česká spořitelna, která je zvedla dokonce až o půl procentního bodu. Přitom obě tyto banky zdražovaly už v září.

"Zatím vše nasvědčuje tomu, že rada centrální banky opět zvýší sazby na listopadovém zasedání, a to pravděpodobně o půl procentního bodu na dvě procenta. Scénář z jara letošního roku, kdy banky nestíhaly vyřizovat hypoteční úvěry a objemy lámaly jeden rekord za druhým, se na podzim zřejmě opakovat už nebude," komentuje Jiří Sýkora.

Podobný trend vidí Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace, která začíná vést souhrnné statistiky z trhu bydlení.

"Růst sazeb v příštích měsících zrychlí a brzy překročí tři procenta. To patrně ztlumí poptávku po hypotečních úvěrech. V krátkém období však může obava z růstu sazeb přimět některé domácnosti uspíšit žádost o hypotéku a objemy poskytnutých hypoték tak mohou zůstat nadstandardní navzdory rostoucím sazbám," míní Seidler.

Byty, domy nezlevní

Společně se zdražováním hypoték však stále rostou i ceny nových bytů a domů. Meziroční dynamika cen nemovitostí ve druhém čtvrtletí dále zrychlila k 15 procentům a patřila mezi tři nejvyšší v rámci zemí Evropské unie.

Nabídkové ceny bytů ve třetím čtvrtletí podle posledních údajů Českého statistického úřadu také zrychlily, což naznačuje, že tlak na růst cen bydlení dál pokračuje.

"Nejenom že jsou nyní byty v Česku nejdražší v historii, ale současně jejich cena v meziročním srovnání roste nejrychleji. Pro zajímavost lze říct, že jsou jejich ceny nyní o téměř tři čtvrtiny vyšší než v roce 2015," říká Petr Dufek, analytik ČSOB.

Důvodů rychlého růstu cen bytů a rodinných domů je podle něj hned několik. "Na straně nabídky to je jednoznačně malá nabídka nových bytů v důsledku pomalé výstavby. Poslední čísla z bytové výstavby jsou nicméně slibná, protože se zde začíná stavět alespoň v takové míře jako v roce 2019. Pro představu jde v ročním vyjádření o zhruba 40 tisíc bytů, nicméně je vidět, že ani tento počet není schopen uspokojit stávající poptávku. Druhým důvodem na straně nabídky jsou v posledních měsících rychle rostoucí ceny stavebních prací, a především stavebních materiálů, které v průměru rostou o 16 procent," vysvětluje Petr Dufek.

Jak uvádí zpráva společnosti Deloitte - ceny bytů v Praze a krajských městech se ve druhém čtvrtletí pohybovaly v průměru kolem 80 tisíc korun za metr čtvereční bytové plochy. Nejdražší byty jsou v Praze (105 700 korun za metr čtvereční), naopak nejlevnější je severočeské Ústí nad Labem (27 700 korun).

Jak uvádí prognóza webu CenováMapa.cz, na konci roku 2022 bude průměrná tržní cena bytu v Praze 114 500 Kč za metr čtvereční. Cena bytů v Praze tedy stále poroste, ale už ne tak rychle. Podobné to bude i v regionech.

I když se situace na trhu začíná podle Petra Dufka měnit - ať už kvůli zdražení peněz, nebo oživení výstavby -, nelze očekávat brzké zlevnění bytů. "K tomu by mohlo dojít teprve tehdy, pokud by nabídka vzrostla ještě výrazněji než doposud nebo pokud by se ekonomika opět zadrhla a lidé by začali přehodnocovat své investice. Zatím to vůbec nevypadá, že by se v dohledné době stalo bydlení dostupnějším. A navíc se začínají v důsledku nepříznivého vývoje cen stavebních prací a materiálů prodražovat i rekonstrukce, které se staly alternativou nových bytů," dodává Dufek.