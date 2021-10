Půjčují si na auto, pračku i splátku úvěru. Rizikově zadlužených Čechů je už desetina

České domácnosti mají vypůjčené dohromady necelé dva biliony korun. Většina z toho jsou hypotéky, 272 miliard korun ale představují spotřebitelské úvěry. Na co si nejčastěji lidé půjčují a z jakého důvodu, zjišťoval obsáhlý průzkum České bankovní asociace.

Zkušenost s půjčkou má naprostá většina Čechů - a to hned osm z deseti respondentů. Nejčastěji si lidé na dluh pořizují auto či motorku, častěji muži než ženy a lidé s čistým měsíčním příjmem nad 30 tisíc korun. Dále si na úvěr pořizují spotřební elektroniku a také elektrospotřebiče typu pračky, myčky, ledničky. Často se zadlužují i kvůli rekonstrukci či vybavení bytu. U těchto půjček už genderové rozdíly nejsou.

"Aktuálně má úvěr 43 procent lidí. Nejčastěji dluží do výše 200 tisíc korun. Téměř dvě třetiny Čechů si půjčku, kterou momentálně splácí, vzaly z důvodu nedostatku hotovosti, pětina nechtěla čekat, než si našetří. Každý desátý Čech se pak na nákup na splátky nechá nalákat výhodnou akcí," uvádí Michal Straka, specialista na finanční trh výzkumné agentury Ipsos, která pro Českou bankovní asociaci průzkum připravila.

Mezi důvody, proč si lidé berou úvěr, se ovšem v 15 procentech objevilo také splacení další půjčky. Dále i potřeba zaplatit běžný provoz domácnosti.

Odborníci přitom uvádějí, že půjčovat si z těchto důvodů je velmi rizikové. "Vzít si půjčku na splacení předchozí půjčky je typicky rizikové chování a počet lidí, kteří se takto chovají, je alarmující," upozorňuje Filip Hanzlík z bankovní asociace.

"Pokud nám banka odmítne půjčit, měl by to být pro nás varovný signál, že půjčka bude pravděpodobně nad naše možnosti. Jít žádat o úvěr k nelicencovanému poskytovateli půjček pak může představovat cestu do pekel," varuje dále Hanzlík.

Rizikově se přitom podle průzkumu chová každý desátý Čech. "Náchylnější k tomuto jednání jsou muži, často ve věku mezi 27 až 53 lety, se základním vzděláním a žijící mimo Prahu," doplňuje expert.

Podle něj by se lidé měli nad každou půjčkou zamyslet a zhodnotit, zda ji budou v budoucnu schopni splácet i se všemi úroky. "Nerozvážné půjčování může za určitých okolností končit dluhovou spirálou, potažmo exekucí," vysvětluje Hanzlík a dodává, že v současnosti je v exekuci zhruba 750 tisíc lidí.

Nerozvážné půjčování může končit exekucí

Češi si nejčastěji půjčují od banky - uvedlo to 56 procent dotázaných z tisícovky respondentů. Důvodem je většinou rekonstrukce či vybavení bytu.

Necelá třetina pak využila možnost půjčky od splátkové společnosti, a to především na pořízení spotřebního zboží či bílého elektra. Část lidí za peníze nebankovní společnosti odjela na dovolenou nebo právě zaplatila jinou půjčku.

"Opět alarmující a rizikové je, že u půjčky od splátkových neboli nebankovních společností si lidé většinou nezjišťovali, zda má společnost licenci od ČNB," dodává Hanzlík.

Od rodiny a známých si někdy půjčila třetina Čechů, nejčastěji na zaplacení vzdělání či sportovního vybavení. Auta a motorky lidé pořizují nejčastěji přes leasingové společnosti.

Loni si lidé půjčovali méně, kvůli pandemii

V loňském roce si půjčku vzala více než čtvrtina populace. "Covidový rok byl ve všech ohledech specifický, lidé si nebyli jisti ekonomickým vývojem, což se odrazilo v myšlení i chování Čechů, a to nejen ve vztahu k financím," říká dále odborník bankovní asociace.

Přestože z průzkumu vyplynulo, že si během loňského roku půjčil každý čtvrtý Čech, celkově objem nově čerpaných spotřebitelských úvěrů za rok 2020 klesl v důsledku odložené spotřeby domácností.

Z průzkumu dále vyplynulo, že téměř polovina dotazovaných si v následujících dvou letech plánuje úvěr vzít - a to opět na rekonstrukci bytu či pořízení auta.

“Během pandemie se řada lidí pustila do úprav stávajícího bydlení a dá se předpokládat, že v nich budou pokračovat. A na to si budou chtít v řadě případů půjčit. Stejně tak se na trhu začal definitivně projevovat nedostatek komponent pro výrobu automobilů, jenž vyústil v opožděné dodávky hotových aut. Proto řada Čechů musela nákup odložit a nový vůz plánují koupit v následujících dvou letech,“ uzavírá Hanzlík za bankovní asociaci.