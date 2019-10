Za povinné ručení zaplatí lidé o stovku víc než loni. Roste počet nehod a tím i škod

Motoristé letos průměrně zaplatí za povinné ručení 2969 korun, což je o čtyři procenta více než loni. Na opravy to ale nestačí, způsobené škody vzrostly o sedm procent. Vyplývá to z údajů České kanceláře pojistitelů.

Do roku 2017 ceny povinného ručení stagnovaly. Od té doby ale rostou. Důvodem je to, že přibývá škodných událostí.

Letos se cena povinného ručení zvýší o 4,1 procenta na průměrnou částku 2 969 korun. Je to průměr za všech 8,4 milionů vozidel, které jsou v Česku zaevidovány, od motorek až po tahače.

"Ceny rostou, protože počet řešených škod z povinného ručení má už od roku 2014 vzestupnou tendenci. Tehdy se řešilo 247 tisíc škod, letos za období od ledna do srpna vzniklo zatím historicky nejvíce škod, a tak předpokládáme, že do konce roku se číslo ustálí na 285 tisících," říká pojistný matematik České kanceláře pojistitelů Petr Jedlička.

Roli hraje především zvyšování finanční náročnosti škod, kdy průměrná škoda na majetku narůstá o 6,9 procenta a růst nároků újmy na zdraví při indexaci průměrnou mzdou činí téměř osm procent. "Finanční objem škol dosahuje letos od ledna do konce srpna 10,32 miliardy korun. V roce 2014 to bylo za celý rok necelých sedm miliard - nárůst je tedy 49 procent," dodává Jedlička.

Průměrná škoda na majetku dosahuje nyní 45 tisíc a průměrná újma na zdraví se šplhá na 420 tisíc korun.

Nejvíce přitom nárůst ceny povinného ručení pocítí tradičně rizikoví klienti, kteří již v minulosti opakovaně škody způsobili. U osobních automobilů způsobí ročně škodu průměrně 36 klientů na každých tisíc pojištěných vozidel.

Nejnebezpečnějšími řidiči z pohledu pojišťoven jsou mladí lidé. Podle statistiky totiž každý pátý motorista ve věku 18 let způsobí nehodu. Proto také platí výrazně vyšší povinné ručení. V současnosti je to něco málo přes šest tisíc, tedy zhruba dvojnásobek toho průměrného.

Povinné ručení neřeší na severu

Protože se od 1. ledna 2018 vrátila do právního systému povinnost hradit příspěvek nepojištěných do garančního fondu České kanceláře pojistitelů, daří se jí snižovat dluh nepojištěných řidičů. Příspěvek motivuje nepojištěné motoristy, aby si dali své povinnosti do pořádku - tedy si zřídili povinné ručení nebo odevzdali registrační značky do depozitu.

V současnosti eviduje 140 tisíc vozidel bez sjednaného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Nejvíce nepojištěných škod způsobí majitelé z Karlovarského a Ústeckého kraje. Naopak relativně málo nepojištěných škod vzniká na jihu Čech, v Pardubickém kraji a ve všech moravských krajích. Nepojištěných škod významně přibývalo do minulého roku 2018, nyní se začíná tento trend zastavovat.

Zdražování povinného ručení potvrzuje také POVIndex společnosti Broker Consulting. Podle něj došlo od ledna do září ke zdražení průměrné ceny pojištění o 2,3 procenta. Tento index sleduje vývoj ceny povinného ručení za nový vůz Škoda Octavia 1,6 TDI, 85 kW, a to proto, že jde o typický vůz, kterým jezdí české domácnosti. Letos má cenu 7 569 korun.

"Konec prázdnin je historicky daným obdobím, kdy pojišťovny mění ceníky. Letos se navýšení pohybovalo mezi jedním až šesti procenty u většiny pojišťoven na trhu. Řidiči by při sjednávání měli tedy porovnávat více nabídek," komentuje vývoj Vladislav Herout, ředitel produktového managementu Broker Consulting.

Finální cena za pojištění z provozu vozidla je určena rozsahem doplňkových a asistenčních služeb, ale také věkem, zkušenostmi řidiče a zejména lokalitou registrace vozidla.

"Pokud se podíváme na průměrnou výši pojištění v hlavním městě a v menším městě velikosti Benešova, tak rozdíl mezi shodně nastaveným pojištěním na výše uvedený vůz bude činit u Prahy +12,3 procenta a u Benešova pak -16,3 procenta," poukazuje Herout.

Dodává, že se dá očekávat další zvyšování cen povinného ručení, které souvisí s tím, že vybrané pojistné stále nepokrývá celkové náklady na vyřízení škodných událost. Jediné, co podlě něj zabraňuje skokovému zdražení, je konkurenční boj pojišťoven.

Povinné ručení poskytuje dvanáct pojišťoven. Většina z nich sazby takzvaně segmentuje, tedy stanovuje podle věku a místa bydliště řidiče, stáří vozidla, objemu a výkonu motoru, počtu ujetých kilometrů a dalších kritérií. V budoucnu půjde i o frekvenci a rozsah přestupků či vybavenost asistenčními systémy.