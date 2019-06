Dítě 14 tisíc, rodiče tři. "Trest za mládí" jde u pojištění obejít, hrozí však riziko

Cena povinného ručení za poslední rok některým skupinám řidičů výrazně vzrostla. Pojišťovny uvádějí, že je to kvůli vyššímu počtu nehod i finanční náročnosti škod. Zvýšení se dotklo hlavně rizikových řidičů. A mezi ně patří i mladí a nevyjezdění řidiči. Ti musí za pojištění auta zaplatit několikanásobně vyšší částky než jejich rodiče, a proto řada z nich povinnost obchází a vůz pojišťuje na příbuzné. Nemusí to však být moc prozíravé.

Zhruba tři čtvrtiny mladých lidí se po získání řidičského průkazu a koupi auta stávají pouze vlastníkem vozidla. Pojistitelem je nejčastěji jeden z rodičů. Vyplynulo to z průzkumu Generali pojišťovny. Důvodem je výrazná finanční úspora, která je ale podle odborníků dost riziková.

U pojišťovny Generali jsme k porovnání cen základního povinného ručení zvolili Škodu Fabii 1.0 TSI. A zatímco osmnáctiletý řidič z Prahy bez bonusu zaplatí za roční pojištění 14 732 korun, jeho padesátiletý otec s plným bonusem jen 3247 korun za rok. To je o 11 485 korun méně.

Výpočet nabídla i Slavia pojišťovna, která srovnávala pojistku u Škody Octavia combi 1.9 diesel. Pětadvacetiletý muž s řidičským průkazem dva roky, bez bonusu, s trvalým bydlištěm v Praze, zaplatí za základní pojištění 5955 korun. Padesátiletý řidič bez nehody pak 2329 korun. U bonusového pojištění Jubileum zaplatí mladý řidič 8240 korun za rok, padesátiletý řidič o pět tisíc méně.

Více nehod u řidičů do 28 let

"Východiskem řidičů-juniorů, kteří chtějí levné povinné ručení, bývá pojistit si vlastní auto na někoho jiného. V Česku jde o rozšířený fenomén. Ne vždy ho lze označit za šťastné řešení. Pokud si mladý řidič pojistí vozidlo třeba na otce, pak v případě, že nabourá, musí počítat s tím, že negativně ovlivní vyjetý bonus právě jemu. A to s následným dopadem na cenu pojištění jak u vlastního vozidla, tak u toho otcova. Nakonec se pojištění prodraží celé rodině," varuje tiskový mluvčí pojišťovny Generali Jan Marek.

Mladí řidiči do zhruba 28 let podle něj patří do rizikového segmentu, podle statistiky totiž způsobují více škod než starší lidé. Proto jsou sazby jejich povinného ručení výrazně vyšší. "Z našich analýz jasně plyne, že mladí řidiči, kteří si auto pojistí na někoho jiného, bourají významně častěji, než ti, kteří si auto pojišťují na sebe," dodává Jan Marek.

Nejčastěji si mladí lidé pojišťují své auto u otce (27 %) nebo matky (17 %), obrací se ale také na prarodiče - na dědu ve 3 %, respektive na babičku ve 2 % případů. Na přítele nebo přítelkyni pojišťuje své auto 3 % mladých, na někoho úplně jiného (např. souseda nebo kolegu) 3 % řidičů-juniorů.

"Správně sjednaná smlouva je na vlastníka, tedy reálného provozovatele vozidla. Účelem pojištění odpovědnosti z provozu není, aby se co nejvíce vyplatilo, ale aby bylo spravedlivé. Může se stát, že syn udělá dva náhodné ťukance a otec-pojistník bude v jejich důsledku hradit 4,5násobnou sazbu pojistného, než na jakou byl dosud zvyklý," říká Ladislav Bělina, produktový ředitel Slavia pojišťovny.

Proto podle něj pojišťovna tyto smlouvy výrazně znevýhodňuje. "Pro výpočet výše pojistného je například rozhodný věk i region trvalého pobytu provozovatele, za odlišného provozovatele i vlastníka se uděluje navíc 30procentní riziková přirážku k pojistnému. Takové smlouvy jsou výrazně zdražovány i k výročí," varuje Bělina.

Za 12 měsíců jezdění první sleva

K nejprudšímu nárůstu ceny povinného ručení dochází u řidičů bez bonusu, bez historie. "Proto doporučuje, aby si svůj osobní bonus začali vyjíždět co nejdříve, byť samozřejmě první rok může být trochu nákladnější. Trend je takový, že řidičům bez škodní historie se i nadále bude pojistné zvyšovat rychleji než řidičům s prokazatelnou historií," dodává Bělina.

Obvykle se za každých 12 měsíců jízdy bez nehody poskytuje řidičům sleva 5 % z ceny povinného ručení. Za 10 let, respektive 120 měsíců jízdy bez karambolu tak řidič může dosáhnout na obvykle maximální bonus 50 až 60 procent. Jde o takzvané lineární počítání bonusu.

Jsou ale také pojišťovny, které pracují s progresivním bonusem. "U Generali to znamená, že řidič za prvních 12 měsíců bez nehody získává bonus 27 %, za dalších 12 měsíců bez nehody už je na stupnici bonusu s 37 %. Po 84 měsících jízdy bez nehody se tedy dostane motorista v uvedeném příkladu na 49 % a po 96 měsících na 52 procent. Podstatné je, že měsíce vyjezděné bez nehody se evidují v České kanceláři pojistitelů, kam si pro ně pojišťovny sahají, když vypočítávají cenu pojištění pro své klienty," dodává Jan Marek.

Bonus se neváže k vozidlu ani SPZ, ale k pojistníkovi. Na parametr ujetých kilometrů se bonus nevztahuje.

"Některé pojišťovny nabízejí nejrůznější obchodní výhody a můžete získat bonus 60 % třeba už za 7 let. Ovšem tyto obchodní bonusy nejsou převoditelné mezi jednotlivými pojišťovnami," říká Jiří Váchal, analytik neživotního pojištění junior Broker Consulting

Podle něj je v první fázi pro rodinu levnější, když vlastníkem i provozovatel vozidla je rodič, který vozidlo pouze půjčuje. "Ale jedná se o krátkozraký pohled. V takovém případě si totiž "dítě" svůj vlastní bonus nemůže vyjezdit, a když bude jezdit léta vozidlem rodiče, pak u svého prvního vlastního vozidla začne s nulovým bonusem," dodává Jiří Váchal.

Přepisování pojištění na rodiče nedoporučuje ani mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová. "Rodičům hrozí ztráta bonusu kvůli statisticky velmi častým bouračkám za první tři roky jezdění po získání průkazu, dále musí řešit případné pokuty a pojistné události s pojišťovnou. A stává se také, že čerství řidiči zapomínají pojistku platit, což je spojeno s finančními sankcemi za každý den prodlení, které samozřejmě putují na rodiče," doplňuje Svobodová.

Loni cena povinného ručení rostla v průměru o 3,4 %. Dá se předpokládat, že o několik procent poroste i letos. "V klíčovém segmentu osobních aut občanů došlo loni u nově uzavíraných smluv k navýšení pojistného o 5,3 %, přičemž nejvyšší nárůst je u nejvíce rizikových klientů, kteří již v minulosti způsobili škody. Růst zaznamenáváme v průměru o více než 200 korun, zatímco navýšení u klientů bez opakovaných minulých škod je většinou v nižším rozsahu," říká Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů.

Brzy bude rozhodovat i styl jízdy a pokuty

Upozorňuje, že do budoucna budou vedle tradičních segmentačních kritérií, jako je věk, bydliště pojistníka, bonus a malus, způsob využití vozidla, objem a výkon motoru nebo škodní historie nastupovat kritéria nová. "Pojišťovny budou ve vyšší míře využívat pro určení rizikovosti klienta například informace o nájezdu kilometrů, frekvenci a rozsahu přestupků, data z telematických systémů monitorující styl jízdy i vybavenost vozidel aktivními asistenčními systémy," dodává Petr Jedlička.

Země Průměrná cena povinného ručení v eurech v roce 2018 Švýcarsko 430 Rakousko 261 Slovinsko 150 Chorvatsko 135 Slovensko 107 Polsko 103 Česká republika 102 Maďarsko 74 Bělorusko 26 Ukrajina 21

Růst počtu pojištěných vozidel zůstává na úrovni cca 3 % ročně, pojistné ale svůj růst urychluje z 3% na 6% růst. Absolutní počet pojištěných vozidel již překonal za všechny druhy a kategorie vozidel hranici 8 milionů.