Z Prahy bude přes zimu létat 15 nových linek. Češi mohou do Oděsy či Florencie

V zimě se bude z pražského letiště létat do 121 destinací ve 46 zemích. Letový řád se tak rozšířil oproti loňské zimě o dalších šest míst, nových je 15 linek. Nové spojení bude například do Lvova, Florencie nebo Bejrútu. Nejvíce se bude stejně jako dosud létat do Londýna.

Přímá pravidelná letecká spojení z Prahy bude od 27. října do konce března provozovat 60 leteckých společností, z toho 13 nízkonákladových. Do zimního letového řádu přibyli dopravci SCAT Airlines, SkyUp Airlines, Air Malta a Arkia Airlines. Související Mapa: Kam se dá letět levně. Na nebi bude letos rušno, nízkonákladové linky přibývají Infografika Novinkou mezi destinacemi bude oproti předchozí zimě také ukrajinský Charkov, moldavský Kišiněv, marocká Casablanka, ruský Perm, kazašský Nur-Sultan, britský Bournemouth, dánský Billund, islandský Keflavík, Malta, ukrajinská Oděsa, stockholmské letiště Skavsta a Benátky-Treviso. "Další nárůst počtu destinací v nadcházející zimní sezoně potvrzuje vzrůstající atraktivitu Prahy pro letecké dopravce a zahraniční turisty. Z tohoto zájmu ovšem budou těžit také čeští cestující, kterým se tak otevírají nové možnosti pro cesty do zahraničí," uvedl šéf Letiště Praha Václav Řehoř. Upozornil, že cestující budou letos v zimě moci poprvé využít také linky do tradičně letních destinací na Maltě nebo Islandu. Související Letiště Václava Havla chce téměř zdvojnásobit kapacitu. Až na 30 milionů cestujících 2:44 Nejvytíženější zemí zůstane také v zimě Velká Británie se 17 destinacemi, včetně všech šesti mezinárodních letišť v Londýně. Druhá nejvytíženější bude Itálie s 11 destinacemi, následuje Rusko s deseti, Španělsko s devíti a Francie s osmi destinacemi. Z měst se bude nejčastěji létat do Londýna, připadá na něj 93 letů týdně. Další v pořadí jsou Moskva a Amsterdam. Letiště Václava Havla v Praze v letošním prvním pololetí odbavilo víc než 7,84 milionu cestujících, což je meziroční nárůst o pět procent. Letiště je tak na hraně své kapacity. V budoucnu ji chce zvýšit investicemi za zhruba 27 miliard korun. V plánu je zejména výstavba nové paralelní ranveje a rozšíření terminálu 2. Letovým dispečerům ubyde práce Letecký provoz nad Českem letos nejspíš poprvé po 30 letech klesne. Letoví dispečeři očekávají, že by letos měli odbavit asi o 2000 letových pohybů méně než loni, kdy jich odřídili skoro 913 000. Důvodem je přetížení provozu v okolních zemích, což vede k přesměrování letů mimo Česko. Odstavení Boeingů 737 MAX se naopak neprojevilo. Letový provoz nad Českem roste nepřetržitě 30 let. Během této doby se zvýšil ze 150 000 na loňských 912 815 vzletů, přistání a přeletů. Loňský meziroční nárůst činil téměř sedm procent. Letos však dispečeři očekávají mírný pokles. Ten je způsoben především situací v zahraničí, kde vznikají problémy s kapacitami.