Z Brna na výlet do Milána. Ryanair trasu poletí dvakrát týdně

Pravidelné linky v současné době na letišti fungují jen dvě, létá se s nimi do Londýna a Mnichova.

Brno - Z brněnského letiště se od října začne létat do Milána. Pravidelnou linku bude dvakrát týdně provozovat letecká společnost Ryanair. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí kraje Monika Brindzáková.

"Zejména bych rád ocenil rychlost, s jakou se Ryanairu podařilo novou linku otevřít. Obvykle se hledá volná kapacita na jednu až dvě sezony dopředu, takže sjednáním nové linky už na tuto zimu si náš vyjednávací tým připsal mimořádný úspěch," uvedl k tomu hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek (ANO).

Pravidelné linky v současné době na letišti fungují jen dvě, létá se s nimi do Londýna a Mnichova. Na jaře kraj ukončil jednání s rumunským dopravcem Blue Air, který měl zajistit několik nových linek z Brna, přibýt měly linky do Milána, Bruselu, Říma, Barcelony a Lvova.

Podle kraje jednání s firmou vázla. Zároveň začal jednat s jinými dopravci, kteří by mohli linky zajistit. Hejtman už dříve uvedl, že nové letecké linky jsou prioritou vedení kraje. Od většího počtu linek si slibuje větší atraktivitu regionu pro zahraniční investory i turisty.

Letiště loni zastavilo propad v počtu cestujících, když jich odbavilo zhruba 460 000. Je to nejvíce z českých regionálních letišť. Více než z poloviny ho využívají cestující charterových letů v letní sezoně. Loni skončily pravidelné linky na londýnské letiště Luton a do Eindhovenu, v minulosti přestala létat letadla do Moskvy. Zůstaly tak linky do Londýna Stanstedu a Mnichova.