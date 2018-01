Ryanair posílí spojení mezi Paříží a Prahou. Na letiště Beauvais bude létat dvakrát týdně

před 11 hodinami

Ryanair spustí v říjnu novou linku do Francie. Paříž je dlouhodobě jedna z nejoblíbenějších destinací.

Praha - Nízkonákladová letecká společnost Ryanair od konce letošního října spustí novou linku z Prahy do Paříže. Na pařížské letiště Beauvais (BVA) bude z Letiště Václava Havla Praha létat Boeingem 737 dvakrát týdně. Oznámilo to dnes Letiště Praha.

Z pražského letiště tak cestující mohou letět již na tři mezinárodní letiště v Paříži - Charles de Gaulle, Orly a nově také Beauvais, na které se létalo z Prahy naposledy v roce 2010.

"Paříž patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější destinace. V loňském roce cestovalo z Prahy do Paříže 846 977 cestujících, což představuje meziroční nárůst o 6,6 procenta. Očekáváme, že novou linku za rok využije více než 34 000 lidí v obou směrech," uvedla Kateřina Pavlíková z tiskového oddělení Letiště Praha.

Prodej letenek by podle informací dopravce měl začít příští měsíc na webu www.ryanair.com.

Celkem v roce 2017 operovalo své lety z Letiště Václava Havla Praha 69 pravidelných dopravců, kteří létali do 163 destinací. Nejvíce cestujících směřovalo z Prahy do evropských měst a dále pak do Afriky.

Pražské ruzyňské letiště loni zvýšilo počet odbavených cestujících o 17,9 procenta na rekordních 15,415 milionu lidí. Za nárůstem počtu odbavených cestujících byl příchod nových dopravců na letiště, otevírání nových linek a navyšování kapacit na linkách stávajících. V průměru prošlo loni letištěm 42 233 cestujících denně.