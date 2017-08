Nepříjemná ztráta pro brněnské letiště. WizzAir skončí s linkou do Eindhovenu

před 4 minutami

Z Brna do Eindhovenu už jen do konce října. | Foto: Wizz Air

Letecký spoj, který je v provozu od konce roku 2011, skončí 28. října. Důvodem konce je pravděpodobně málo cestujících. Brnu zůstanou pouze tři pravidelné linky a letiště tak bude ještě více závislé na charterových linkách.

Brno - Nízkonákladový letecký dopravce WizzAir ruší po šesti letech linku z Brna do Eindhovenu létající dvakrát týdně, naposledy poletí s koncem letního letového řádu 28. října. Letiště důvod nezná, řekla agentuře ČTK jeho mluvčí Kateřina Pichalová.

Kraj se snaží s dopravcem ještě jednat, za jakých podmínek by mohla linka dále existovat, řekla mluvčí kraje Monika Brindzáková.

Důvodem konce je pravděpodobně málo cestujících. A to i přes to, že podle Brindzákové je vytíženost letadel 75 až 80 procent. Vyjádření WizzAiru zjišťujeme.

Další dvě nízkonákladové linky do Londýna mívají vytíženost vyšší. Společně s Mnichovem tak Brnu zůstanou pouze tři pravidelné linky. Do Londýna létá na letiště Stansted Ryanair a na letiště Luton WizzAir. Do Mnichova létá společnost bmi regional spojená s německou Lufthansou.

Linku do Eindhovenu dopravce zavedl na konci roku 2011, avšak od té doby brněnské letiště s výjimkou Mnichova pouze ztrácelo. Mělo spojení s Prahou, Moskvou, italským Bergamem či španělskou Gironou.

Ještě více tak bude letiště závislé na charterových linkách, které v letní sezoně dopravují turisty na dovolenou především do Středomoří a k Černému moři.

Loni letiště odbavilo 418 000 cestujících, což bylo nejméně od roku 2011. Letos očekává okolo 480 000. I přes nízký počet pravidelných linek je po Praze v Česku letištěm, které odbaví nejvíce lidí, tedy i více než Ostrava, Karlovy Vary či Pardubice.