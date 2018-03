Lékaři mohou dostat výjimku z EET. Řada by jinak skončila, varují senátoři

před 57 minutami

Ve hře jsou už tři různé novely týkající se EET. Poslanci chtějí počkat na návrh ministerstva financí a do něj prosadit další změny.

Praha - Praktičtí lékaři, provozovatelé domovů pro seniory nebo stacionářů možná nebudou muset zaznamenávat své tržby prostřednictvím elektronické evidence tržeb (EET). Poslanci v úterý sice zamítli senátní novelu zákona o EET.

Novela pro lékaře požadovala výjimku, ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) nicméně připustila, že by vyjmutí lékařů zapracovala do novely, kterou chystá ministerstvo financí.

Poslanci návrh senátorů nepodpořili hlavně proto, že by se ve sněmovně mohly sejít tři novely EET. Do prvního čtení už prošla novela opozičních poslanců, kteří chtějí od evidence osvobodit menší podnikatele s tržbami do milionu korun ročně. Svou verzi navíc brzy přinese i Schillerová.

"Nyní budeme hlasovat pro zamítnutí senátního zákona, ale ministryně Schillerová by všechny tyto problémy měla zapracovat do svého návrhu. Jestli tak neučiní, uděláme to my pozměňovacími návrhy," řekl poslanec Roman Onderka (ČSSD).

"Naše novela celou řadu těchto problémů vyřeší. O výjimce pro zařízení lékařské péče budeme jednat v rámci meziresortního připomínkového řízení," odpověděla mu Schillerová.

Návrh ministerstva financí zatím počítá s ústupkem desetitisícům menších živnostníků a podnikatelů, jejichž roční tržby nepřekročí 200 tisíc korun v hotovosti. Tito podnikatelé by nemuseli zaznamenávat své tržby v rámci současného systému EET. Sbírali by jen účtenky a berní úředníky o tržbách informovali pouze jednou za měsíc.

Výhodou návrhu je, že podnikatel nemusí mít pokladnu a přístup k internetu. Velké množství živnostníků si přitom stěžovalo právě na zvýšené náklady spojené s nákupem pokladen a datových tarifů.

Lékaři měli začít evidovat své tržby od začátku března. Ústavní soud ale loni v prosinci zrušil některé části EET a spuštění zbývajících dvou vln se tak odložilo na neurčito. V třetí vlně se měla elektronická evidence kromě lékařů týkat i advokátů nebo prodeje na farmářských trzích. Do čtvrté vlny EET se pak od června měli zapojit další živnostníci.

Podle senátorů hrozí, že po zavedení EET část především starších lékařů své ordinace zavře. "To by v konečném důsledku znamenalo, že by došlo k citelnému zhoršení dostupnosti lékařské péče. Daný stav může být kritický zejména na malých městech a vesnicích," varují senátoři v důvodové zprávě k návrhu.

Podle spoluautora novely Vladimíra Plačka (ČSSD) je objem plateb v hotovosti v ordinacích poměrně nízký. Zejména kvůli tomu, že většina jich je hrazena pojišťovnami. "U praktických lékařů jsou platby v hotovosti v řádu tisíců až desetitisíců korun ročně," tvrdil Plaček.

Senátoři navrhovali výjimku pro sociální ústavy, nemocnice a část ambulancí. EET by se naopak nadále týkala například zubařů, kterým pacienti platí vyšší částky, nebo lékáren, které už platby elektronicky evidují.

Ve sněmovně je v současnosti novela EET z dílny Starostů a nezávislých. Ti chtějí, aby své tržby evidovali jen plátci DPH. Osvobozeni by tak byli menší podnikatelé s tržbami pod milion korun ročně.

Návrh, který podepsali také někteří poslanci ODS, pirátů, TOP 09 a SPD, už ve sněmovně prošel prvním čtením. Jeho podporu zvažují i lidovci a sociální demokraté. Je tak možné, že ho sněmovna podpoří i přes odpor ministryně financí Aleny Schillerové a poslanců z hnutí ANO.