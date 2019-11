Vybrali jsme technologické hity letošních Vánoc: Na své si přijdou šetřílci i nároční

Dobře vybrané měkké dárky pod stromečkem můžou udělat radost, málokdy ale patří na vrchol seznamů napsaných Ježíškovi. Statistiky ukazují, že si Češi nejvíce pod stromeček přejí elektroniku. Podívejte se na některé tipy, které vám mohou výběr dárků usnadnit.

Nechce se vám hledat ten pravý technologický dárek pod stromeček? Vybrali jsme pro vás to nejlepší, co nabízí současný trh. | Video: Otakar Schön, Blahoslav Baťa

Letos se podle informací z e-shopů staly hitem Vánoc nové televize, které si nadělují celé rodiny kvůli tomu, že televizní vysílání v Česku mění technologii a staré obrazovky už programy vysílané v novém formátu DVB-T2 nechytí.

Vedle televizí je spousta prostoru i pro další dárky, které mohou být docela malé. Apple například dokázal zákazníky přivést k tomu, že více uvažují o zvuku.



Sluchátka AirPods nemají špičkový zvuk, ale snadno se s iPhony používají a díky tomu jsou populární. Nová verze AirPods Pro je dražší, ale výrazně lepší díky tomu, že podobně jako záplava sluchátek tradičních audioznaček izolují posluchače od okolního hluku.

Kvalitní sluchátka jsou obecně skvělý dárek, který bude obdarovaný používat několik let klidně denně. Nemusí přitom jít o zařízení za několik tisíc korun. Slušná sluchátka "úplně bez drátů" se dají pořídit i za stokoruny. Příkladem jsou Shpunty od Alzy.

Lepší zvuk si zaslouží i televizory. Stačí soundbar se subwooferem nebo kvalitní stereo aktivní reprosoustavy, jako jsou Acoustique Quality M24 vyráběné v Července u Litovle, náročnější uživatelé si mohou dopřát bezdrátový systém Sonos. Levnější variantu tradičních reprosoustav Sonos od čtvrtka 28. 11. nabízí i Ikea pod názvem Symfonisk.

Nic se nedá zkazit ani nákupem telefonu. Ty nejlepší jsou vlastně stále stejné. Apple si drží elitní pozici s vysokými cenami, ale jistotou dlouhé životnosti. Letošní iPhone 11 v základní verzi navíc deklasuje konkurenci s Androidem výkonem a zdatně konkuruje dražším androidům fotoaparátem.

Na straně Androidu je větší, ale také složitější výběr. Jako základ je dobré držet se alespoň toho, že nový telefon by neměl mít méně než 4 GB operační paměti a 64 GB prostoru pro data. Takový telefon se dá sehnat kolem pěti tisíc korun. Kolem deseti tisíc korun pak stojí mobily, které mají kvalitní fotoaparát i dostatek výkonu, jako je Honor 20 Pro nebo Xioami Mi 9.

Kdo už telefon má, může dostat třeba chytrý náramek, který motivuje k pohybu. Osvědčené fitness náramky od Xiaomi nebo Honoru startují někde na pěti stech korun, novější modely se vejdou do dvojnásobku. Špičkové chytré hodinky ale mohou stát i dvacet tisíc korun, míří hlavně na profesionální sportovce, kteří potřebují dlouhou výdrž a co nejpřesnější měření.

Letos se mezi nejprodávanější dárky zařadí i herní konzole - jejich výrobci nasadili "výprodejové ceny", základní Xbox One se dá koupit za čtyři tisíce korun i s trojicí her, včetně Fortnite. Microsoft i Sony začnou za rok prodávat nové modely, tak potřebují nalákat i na odcházející konzole. Není to špatná koupě, her pro Xbox i PlayStation jsou stovky, nové vycházet budou a cena těch starších prudce klesá.

Důležité je ale myslet na to, že ani nejlepší elektronický dárek nestojí za to, aby se kvůli němu člověk zadlužil. Dárky mají dělat radost, ne způsobovat šediny a vrásky při přemýšlení nad výpisem z kreditky.