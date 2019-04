Na skleněnou fasádu zapomeňte, vzkazuje památkář developerům, kteří chtějí změnit Máj

"Pokud chce majitel pražského obchodního domu Máj úspěšně projednat projekt rekonstrukce, je zcela nezbytné, aby byly v návrhu respektovány památkové hodnoty, díky nimž byl tento objekt prohlášen za nemovitou kulturní památku," říká ředitel pražského pracoviště Národního památkového úřadu (NPÚ) Ondřej Šefců.

Podstatnou součástí těchto hodnot jsou podle památkáře atypická průčelí, zejména severní fasáda do Národní třídy. Doposud byla na prezentacích pro památkáře předváděna fasáda do Národní jako zcela prosklená, zbavená všech dobových prvků. Majitel domu ale říká, že návrh rekonstrukce je starý, do prázdnin slibuje ukázat nový.

Majitelem obchodního domu se v únoru stala developerská firma Amádeus Real. Ihned uvedla, že počítá s rekonstrukcí objektu. Máj podle jeho vlastníka nutně potřebuje hlavně výměnu zastaralých technologií.

Majitel také uvedl, že na připravovaných návrzích úprav budovy spolupracuje s památkáři a se dvěma ze tří autorů původního návrhu stavby, architekty Martinem Rajnišem a Johnnym Eislerem. Třetím autorem je Miroslav Masák. Architekt Rajniš nechtěl svou práci na přípravě rekonstrukce přiblížit. "V souladu s naší smlouvou s investorem můžeme podávat informace pouze s jeho souhlasem," uvedl. Majitel zatím nepožádal o stavební povolení.

"Záměr na rekonstrukci Máje byl několikrát prezentován na odborných komisích magistrátu. Vždy jsme jasně za NPÚ deklarovali, že nezpochybňujeme potřebu přestavět a modernizovat tento obchodní dům, ale že je třeba zachovat hodnoty, díky nimž byl objekt zapsán jako kulturní památka," řekl Šefců.

"Respektujeme v mnohém i názor architekta Rajniše, ale jsem přesvědčen, že i pan architekt musí respektovat hodnoty, kvůli nimž byl objekt zapsán do seznamu památek. Pokud by k tomuto aktu nedošlo, tak by zde možná tato stavba již nestála. Snad si správně pamatuji, že zápis objektu autoři původního řešení podpořili," doplnil.

Domnívá se, že pokud by platilo, že autor architektury, která je památkou, nemusí respektovat hodnoty výslovně uvedené v prohlášení, znamenalo by to velmi zásadní poznatek, který by asi vyvolal změnu v přístupu k ochraně moderní architektury, u níž je nutno počítat s tím, že autoři původního řešení se mohou zapojit do rekonstrukce objektu.

Mediální zástupce společnosti Amádeus Real Karel Samec sdělil, že zmiňovaný návrh patřil mezi několik původních pracovních verzí a je už překonaný. "Chceme do začátku letošních prázdnin představit základní vizualizace s navrhovanou podobou Máje po jeho rekonstrukci," uvedl.

"Každá památka má nějak definovanou svoji podstatu. A když se ta podstata odstraní, zanikl by smysl památkové ochrany," řekl Šefců. Dodal, že hlavní průčelí Máje do Národní třídy je jedním z hlavních atributů památkové hodnoty domu.

V českém prostředí je pravděpodobně jedním z mála případů, kdy se autor pokusil prosadit svá autorská práva, rekonstrukce hotelu Thermal v Karlových Varech. Architektka Věra Machoninová sama prosazovala, aby se dům stal památkou, prohlášen ale nakonec nebyl.