Vlaky před Velikonocemi posílí o tisíce míst. Největší nápor začíná právě teď

Zájem cestujících o vlaky se v období Velikonoc zvyšuje proti běžným dnům v roce téměř o 30 procent. Železniční dopravci proto před svátky zvyšují kapacity spojů o tisíce míst. Vyplývá to z informací dopravců. Hlavní nápor cestujících dopravci čekají dnes, v pátek a v pondělí. Zájem o vlaky by letos mohl být vyšší i kvůli státním slevám pro studenty a seniory.

České dráhy posílí dopravu o desítky vozů. Vypraví i posilové vlaky, které budou jezdit dnes, v pátek a v pondělí mezi Prahou a Ostravou, a také noční vlak mezi Prahou a Košicemi. "Dodatečná kapacita se může pohybovat až kolem 10 tisíc míst navíc. Jen samotné posilové vlaky Pendolino mezi Prahou a Ostravou nabídnou skoro 2000 míst k sezení navíc," uvedl mluvčí státního dopravce Petr Šťáhlavský.

Vagony navíc dráhy nasadí zejména na spoje z Prahy na Moravu, například na linkách na Ostravsko, Valašsko a Uherskohradišťsko. Posílit by měly také vlaky mezi Prahou a krajskými městy v Čechách, například do Plzně nebo Hradce Králové.

Také druhý největší tuzemský dopravce RegioJet plánuje posílit dopravu o tisíce míst. Nejvíce na trase Praha-Ostravsko-Košice, kde dopravce nasadí až 16vozové soupravy. Tyto spoje jsou podle podniku tradičně vyprodané dlouho dopředu a jejich kapacita je aktuálně opět vyčerpána. Podle mluvčího Aleše Ondrůje RegioJet plánuje posilovat vlaky i v době 24 hodin před odjezdem. Vedle vlaků společnost posílí i autobusové spoje.

Linku z Prahy do slovenské Nitry přes Velikonoce posílila i Arriva. Podle mluvčího Martina Faráře budou všechny tyto spoje jezdit s dvojnásobnou kapacitou. "I tak je veškerá kapacita vyprodána," dodal. Vytížené budou přes svátky i vlaky Leo Expressu, zejména pak spoje mezi Prahou a Ostravou a také linka do Krakova. Vlaky dopravce posilovat nebude, cestující tak musí čekat na případné uvolnění míst ze zrušených rezervací.

Kapacity vlaků v období Velikonoc jsou vyprodávány tradičně. Letos by zájem mohly navýšit státní slevy pro studenty a seniory.

Studenti do 26 let a senioři starší 65 let mohou od loňského září využívat slevu 75 procent na cestování ve veřejné dopravě. Podle dopravců se počet cestujících po zavedení slev zvýšil o jednotky procent, zejména v autobusové dopravě. Stát na kompenzacích za poskytnuté slevy dopravcům za prvních pět měsíců platnosti od loňského září vyplatil zhruba 2,3 miliardy korun. Ročně by slevy měly stát asi šest miliard korun.