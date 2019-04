Mapa: Když nejdou dálnice, budou koleje. Do železnic míří miliardy, kde se má stavět?

před 2 hodinami

Politici se dlouhodobě zaklínají nutností investovat do výstavby dálniční sítě, jejíž zaostalost Česko dlouhodobě trápí. Mezitím se však relativně v tichosti dávají obrovské částky do české železnice, která už v objemu investovaných peněz nad silniční dopravou vítězí. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) chce do kolejišť a nádraží letos investovat přes 30 miliard korun, na silnice přitom míří jen 28 miliard. V grafice Aktuálně.cz se podívejte na největší železniční projekty vznikající v Česku.