Vláda začala budovat portál na placení daní on-line. Radost nečekám, říká Schillerová

Se zřízením portálu pro vyřizování online daňových záležitostí s finančním úřadem počítá novela daňového řádu, kterou v pondělí schválila vláda. První verzi portálu Moje daně, přes který by bylo možné vyřizovat on-line daňové přiznání, spustí v prosinci 2020.

Norma dále umožňuje částečné vracení nadměrných odpočtů DPH v podobě záloh, zjednodušuje kontrolní postupy, podporuje elektronickou komunikaci s finančním úřadem a také vesměs snižuje úroky za pochybení jak daňových poplatníků, tak finančních úřadů. Normu nyní projedná parlament.

Ministerstvo financí v předloze rovněž navrhlo, aby si fyzické osoby mohly změnit daňové identifikační číslo (DIČ) tak, aby místo rodného čísla obsahovalo náhodná čísla přidělená finančním úřadem. Dále novela umožňuje při vymáhání zajišťovacích příkazů využít nejen exekuci, která může fungování firmy ohrozit, ale i prohlášení o majetku nebo zástavní právo. V případě prohlášení o majetku podle materiálu nebude ochromena činnost firmy proto, že by neměla přístup ke svým penězům.

"Mojí prioritou číslo jedna je spuštění on-line finančního úřadu, aby každý mohl vyřešit své daňové záležitosti rychle a pohodlně přes internet. Nečekám, že díky němu hned lidé začnou rádi platit daně, ale chceme jim alespoň tuto povinnost co nejvíce usnadnit," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

MF počítá s tím, že první verzi portálu MOJE daně, přes který by bylo možné vyřizovat on-line daňové záležitosti s finančním úřadem, spustí v prosinci 2020. Účinnost zákona odhaduje MF na květen nebo červen příštího roku.

Systém by měl být podobný internetovému bankovnictví a přihlásit by se k němu mohli lidé například přes e-občanku, přihlašovací údaje do systému datových schránek nebo údaje přidělené finančním úřadem. Portál bude provozován na doméně www.mojedane.cz. Ministerstvo financí počítá se spuštěním první verze ve čtvrtém čtvrtletí 2020.

Daňoví odborníci v rámci novely vítají především změnu ohledně nadměrných odpočtů u DPH a snížení úroků z prodlení. Naopak za problematické považují možnost zahájit daňovou kontrolu korespondenčně nebo zrušení pětidenní lhůty na podání daňového přiznání bez sankce.

Hospodářská komora u novely vítá elektronizaci daní a klientských přístup. Naopak se jí nelíbí prodloužení lhůty nadměrného odpočtu DPH ze současných 30 na 45 dní.

MF chce lidi zároveň motivovat k využití elektronické komunikace s finančním úřadem. Těm, kteří podají daňové přiznání elektronicky, bude prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o jeden měsíc a také získají dříve vrácení přeplatku na dani. Zároveň novela zruší povinnost využívat elektronické formuláře pro poplatníky, kteří si dobrovolně zřídili datovou schránku.

V případě nadměrných odpočtů DPH navrhuje MF možnost vrátit část odpočtu, u které finanční úřad neprovádí žádnou kontrolu u žádajícího poplatníka. Novela konkrétně zavádí v této souvislosti vyplácení záloh. Nadměrný odpočet je fakticky nárok na vrácení peněz od finančního úřadu. Zjednodušeně jde o rozdíl mezi daní z přidané hodnoty toho, co podnikatel prodal, a toho, co podnikatel jako registrovaný pláce DPH nakoupil.

Změna daňového řádu také počítá se snížením úroků z prodlení o šest procentních bodů. Nyní je úrok stanoven na 14 procent plus základní úroková sazba ČNB, která je dvě procenta. Celkový úrok tak v současnosti činí 16 procent a nově by byl deset procent. Stejně by měly klesnout úroky z neoprávněného jednání správce daně, které vyplácí finanční úřady. Stejné snížení navrhuje MF i u úroku z vratitelného přeplatku.

Na polovinu klesnou sazby u úroku z posečkané částky, a to ze sedmi na čtyři procenta plus sazba ČNB. Naopak u úroku z daňového odpočtu, což je kompenzace za dlouhotrvající zadržení nadměrného odpočtu, by mělo dojít ke zvýšení o dva procentní body na čtyři procenta plus základní úroková sazba ČNB.

V případě sankcí Hospodářská komora upozornila, že návrh zcela maže kompenzaci za chybné postupy státu při doměřování a vyměřování daně, za které je ovšem plně odpovědný.

Z materiálu dále vyplývá, že jednorázové náklady na úpravu informačních systémů finanční a celní správy v souvislosti s novelou budou 231,5 milionu Kč.