Už nechceme stát fronty, vzkazují studenti. Potvrzení o studiu chtějí elektronicky

Tu situaci zná takřka každý vysokoškolák. Začátkem semestru potřebuje potvrzení o studiu, například kvůli slevě na jízdné, a tak mu nezbývá než postavit se do dlouhé řady linoucí se ke dveřím studijního oddělení. Podle zástupců projektu Youth, speak up! je tristní, že v 21. století nemůže člověk získat potřebné razítko elektronicky. V dopise ministru školství Robertu Plagovi proto požadují změnu, díky které by šlo potvrzení získat přes datovou schránku nebo na pobočkách Czech POINTu.

"Uvažujme situaci, kdy je student mimo sídlo své vysoké školy a potřebuje se prokázat jako student - pro daňové přiznání nebo třeba cestování. Dnes je nucen dojet zpátky na studijní oddělení a požádat o potvrzení na místě. Co kdyby však stačilo vydat se na nejbližší Czech POINT, kde by mu potvrzení vystavili? To je náš cíl," shrnul požadavek předseda Studentské komory Rady vysokých škol a člen projektu Youth, speak up! Michal Zima.

Podle něj nevyžaduje změna žádné složitosti. V zásadě jde jen o propojení matriky studentů na ministerstvu školství s ministerstvem vnitra, pod které Czech POINT spadá.

"Do konce léta bychom chtěli mít první výsledky," řekla Aktuálně.cz koordinátorka Youth, speak up! Jana Soukupová s tím, že chtějí s ministerstvy řešit i další možnost získání potvrzení o studiu digitálně - skrze datovou schránku nebo Portál občana.

Ministerstvo vnitra však tvrdí, že už nyní by mělo být v souladu se zákonem získat potvrzení o studiu skrze datovou schránku. U žádostí přes Czech POINT je podle něj potřeba, aby ministerstvo školství vydalo zvláštní právní předpis, který umožní výdej příslušných dat, a také vybudovat informační systém, ve kterém budou požadované údaje k dispozici a ze kterého bude moci Czech POINT následně automatizovaně poskytovat požadované výpisy.

"Ministerstvo vnitra a ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy aktuálně konzultují dostupné možnosti pro automatizované poskytování potvrzení o studiu prostřednictvím spolupráce svých informačních systémů," uvedl Adam Rözler z tiskového oddělení ministerstva vnitra.

Podle tiskové mluvčí ministerstva školství Anety Lednové ministerstvo teď plánuje setkání se zástupci Youth, speak up! a své stanovisko zveřejní tedy případně až poté.

Projekt Youth, speak up! vznikl loni po Festivalu demokracie Forum 2000, kde vystoupilo dvacet úspěšných mladých Čechů s tím, co by v Česku změnili. Z toho následně vznikl seznam 21 bodů pro 21. století, které poté podpořili i zástupci mládežnických organizací sedmi politických stran, které mají zastoupení ve sněmovně (tedy všech kromě SPD a KSČM). Jedním z bodů je i digitalizace veřejné správy, kde prvním krokem má být právě možnost získat potvrzení o studiu digitálně.