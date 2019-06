Online "finančák" odstartuje za rok a půl. Inspirací je Estonsko, říká Schillerová

Ministerstvo financí plánuje spustit první verzi portálu MOJE daně, přes který by bylo možné vyřizovat online daňové záležitosti s finančním úřadem, v prosinci 2020. Portál nabídne například kompletní přehled o daňových povinnostech jednotlivého poplatníka, možnost nastavení notifikací nebo automatické vyplňování daňových formulářů a jejich kontrolu. Na dnešním setkání s novináři to uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Vytvoření portálu je v novele daňového řádu, který je v současnosti v připomínkovém řízení. Účinnost zákona odhaduje MF na podzim roku 2020, tedy půl roku po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Letos v létě by se normě měla věnovat vláda.

"Inspirovali jsme se v zahraničí, chceme se přiblížit Estonsku. Chceme, aby to bylo co nejjednodušší a uživatelsky přívětivé. Sledujeme zejména klientský přístup," uvedla ministryně.

Systém by měl být podobný internetovému bankovnictví a přihlásit by se k němu mohli lidé například přes e-občanku, přihlašovací údaje do systému datových schránek nebo údaje přidělené finančním úřadem. "Jednáme také o tom, že by se k přihlášení do portálu využilo internetové bankovnictví většiny bank v zemi," uvedla Schillerová. K přihlášení do portálu by se ale využily jen přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, aby byla ověřena identita daného člověka. "Přímo s bankovnictvím to propojené nebude," dodal ředitel sekce metodiky a daní ministerstva financí Jiří Fojtík.

Portál MOJE daně bude zároveň propojen s Portálem občana, který již funguje. Zároveň plánuje MF vytvořit i mobilní aplikace nebo i speciální aplikace pro tělesně postižené. "Zároveň vznikne i rozhraní, které bude možné implementovat do účetních programů," uvedla ministryně.