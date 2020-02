Světovou pivní pečeť vyhrálo pivo z Vinohrad. Porota ochutnala rekordních 1440 vzorků

Hlavní cenu Světová pivní pečeť 2020 získal na Mezinárodním pivním festivalu v Českých Budějovicích Vinohradský pivovar z Prahy. Do degustací se přihlásilo přes 240 pivovarů, porota vybírala z rekordních 1440 vzorků. Nejúspěšnějšími co do počtu cen se staly Pivovar Náchod, přerovský pivovar Zubr a Tradiční pivovar v Rakovníku.

Vinohradský pivovar získal hlavní cenu za svrchně vařené pivo anglického typu. Druhé místo obsadil pivovar Zubr, třetí Holba Hanušovice, oba za spodně kvašené ležáky českého typu. "Velice kvalitní byla letos piva z Ukrajiny, přeberou asi pět ocenění. Velice úspěšná byla piva z Ruské federace. Zahraniční pivovary se prosazují čím dál víc," řekl Srb. Související Mapa minipivovarů je opět bohatší, chutě pivního národa už přitom nejsou nudné Infografika V kategorii prémiové ležáky soutěžilo 60 piv, první skončil Zubr, druhý rakovnický pivovar s pivem Černovar, třetí bylo dvanáctistupňové pivo z pivovaru Rohozec u Turnova. Největší zastoupení, přes 90 soutěžících, měla kategorie piv typu Ale, svrchně kvašených. Zvítězilo pivo z Vinohradského pivovaru, na druhém místě je pivo Muflon z Pivovaru Kunratice, na třetím brazilské pivo Original Gangster od pivovaru Jairo's Cervejaria. Festival přilákal nadnárodní pivovarnické koncerny, středně velké pivovary i minipivovary z ČR, Evropy, Ruska, Asie i USA. Do soutěže šlo 1440 vzorků, což je rekord v třicetileté historii festivalu. Posuzovalo je 500 degustátorů. O ceny soutěžily pivovary v 35 pivních kategoriích, ocenění získali také výrobci ciderů a minerálních vod. Související Beer Factory i Nachmelená opice: Degustátoři vybrali nejchutnější pivovary v Česku Ze zahraničí bylo nejsilněji zastoupené Slovensko se 17 pivovary, dále Německo s 12 a Rusko s osmi pivovary. Zapojil se i pivovar Paulaner z německého Mnichova, jejž založili v 17. století mniši, přijeli i tři účastníci z Brazílie. Vzorky poprvé poslal i malý tchajwanský pivovar 55th Street Craft Brewery, který používá jako suroviny listy čajovníku a sušené plody z tropického ovocného stromu longan.