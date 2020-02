Miliardový propad? Suchej únor naše tržby moc nepoškodí, shodují se prodejci alkoholu

I letos se řada lidí zapojila do takzvaného Suchého února, který dospělé vyzývá k tomu, aby se na celý měsíc vzdali alkoholu. Zatímco analytik Lukáš Kovanda odhaduje ztrátu pro prodejce nápojů až na miliardu korun, sami prodejci jsou klidní. Podle obchodů, které oslovil on-line deník Aktuálně.cz, je totiž efekt stále oblíbenějšího Suchého února nejistý.

Podle propočtů hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy loni Suchej únor připravil prodejce alkoholu zhruba o 620 milionů korun. Vzhledem k růstu povědomí o akci předpokládá, že letos se ztráta vyšplhá na vyšší číslo. "Nelze vyloučit, že letos se zúčastní až devět procent populace ČR. To by znamenalo, že celková letošní ztráta plynoucí z akce se přiblíží až jedné miliardě korun," říká Kovanda.

Jestli ale skutečně dochází v souvislosti se Suchým únorem k tak radikální změně trhu, je podle zjištění Aktuálně.cz nejednoznačné. Únorové tržby za prodej alkoholu se totiž u konkrétních prodejců liší. Společnosti, které oslovilo Aktuálně.cz, se také shodují, že prodej alkoholu ovlivňuje řada jiných faktorů.

U některých z nich je únor skutečně slabým měsícem. Mezi ně patří potravinový e-shop Košík.cz. "Ano, v únoru skutečně dochází k poklesům prodejů alkoholu, a to zhruba o 7 procent, přičemž březen je zpravidla opět výrazně silnější. A stejný trend očekáváme i letos," říká mluvčí internetového prodejce potravin František Brož.

Brož zároveň upozorňuje na to, že se Košík.cz s klesající poptávkou po alkoholických nápojích potýká dlouhodobě. "Je však nutné připomenout, že tento trend je dlouhodobý a nedá se na něj vztahovat efekt stále oblíbenějšího Suchého února. Ty propady zde byly již předtím," vysvětluje Brož.

Na prodej mají vliv akce i počasí

Jiné hypermarkety výrazné změny prodeje za měsíc únor neregistrovaly. Příkladem je Penny Market. "V minulých letech jsme pokles prodeje alkoholických nápojů v souvislosti s kampaní Suchej únor nezaznamenali. V letošním roce je ještě příliš brzy na odhad vývoje prodeje alkoholu za měsíc únor, výraznější výkyvy v poptávce však neočekáváme," uvádí mluvčí Penny Marketu Tomáš Kubík.

Ani obchodní řetězec Globus nemůže s jistotou říct, že by na ně měl Suchej únor vliv. Jejich tržby z prodeje alkoholu byly loni naopak velmi úspěšné. "V loňském roce se nám na lihovinách dařilo, srovnáme-li meziročně měsíc únor, je zde růst oproti plánu i oproti předchozímu roku v řádu jednotek milionů korun," říká mluvčí Globusu Rita Gabrielová.

Všechny obchodní řetězce se shodují na tom, že dopad kampaně lze velmi těžko určit. Prodej alkoholu ovlivňuje celá řada faktorů, která nemusí mít přímou souvislost s "nealkoholickým" únorem - od počasí až po skladbu akční nabídky. "Letošní únor je poněkud nejistý, očekáváme spíše pokles obratu v souvislosti se zvýšením spotřební daně," domnívá se Gabrielová.

Roste popularita "nealko" nápojů

Ani organizátoři Suchého února nejsou přesvědčeni o tom, že by kvůli letošní akci mohli prodejci přijít až o jednu miliardu korun. "Myslím si, že ten výpočet je trochu divoký a že to nebude tolik. Určitě by to ale mohlo být zajímavé číslo, protože nejde jen o zvyšující se počet účastníků, ale i o to, že na Sucháč (kampaň Suchej únor, pozn. red.) pozitivně reaguje řada kaváren, barů a restaurací, které do svého repertoáru zahrnují větší množství nealkoholických nápojů," říká pro Aktuálně.cz jeden z organizátorů akce Josef Petr.

Petr se zároveň domnívá, že pro výrobce alkoholu nepředstavuje hrozbu jejich kampaň jako spíše nástup světové obliby umírněného pití alkoholu, který se dostává i do Česka. Trend pozoruje také Globus. "Poslední dva roky zaznamenáváme růst poptávky po nealkoholických pivech, a to se projevilo i na celkovém loňském obratu za nealko nápoje," potvrzuje Gabrielová.

Nové poptávky využívá řada firem. Příkladem je distribuční společnost W/O, která od února dováží z Velké Británie, Německa a Austrálie do Česka nealkoholické destiláty. Jejich alternativy chuťově připomínají whisky, gin nebo rum.

Lidé se do výzvy zapojují stále více

Kampaň Suchej únor pořádá již osmým rokem Liga otevřených mužů. Vyzývá tak dospělé k tomu, aby se letos po celých 29 dní vzdali konzumace alkoholických nápojů. Zapojení účastníci si tak vyzkouší svoji vůli a přehodnotí své dosavadní návyky.

Popularita Suchého února každoročně roste, jak vyplývá z průzkumu společnosti Nielsen Admosphere. Podle tohoto průzkumu se loni povědomí o akci zvedlo napříč českou populací na 47 procent. V roce 2019 se zapojilo do výzvy 6 procent dospělých Čechů, což činí zhruba půl milionu lidí.

Stejný průzkum k letošnímu Suchému únoru se bude provádět ke konci tohoto měsíce. Vše ale nasvědčuje tomu, že i letos se podařilo dostat kampaň zase o kus dál. "Zatím jsme zaznamenali kolem 500 mediálních výstupů a kampaň také podpořila řada známých osobností," říká spolupořadatel akce Josef Petr.

Česko loni podle OECD kleslo ve spotřebě alkoholu na čtvrté místo. I tak se ale dlouhodobě drží na předních příčkách v porovnání s ostatními státy světa. V ČR pije alkohol více než milion lidí přes míru. Roční spotřeba alkoholu na zdejšího obyvatele činí 11,7 litru čistého lihu.

Podle studie Institutu pro zdravotní ekonomiku (iHeta) vyjde stát nadměrné pití alkoholu ročně asi na 56,6 miliardy korun, a to kvůli ztrátě produktivity, léčbě či kriminalitě, invaliditě a předčasným úmrtím. Částka odpovídá asi 1,2 procenta HDP.

Akce jako je Suchej únor ale nemusí být potenciální hrozbou jen pro tržby prodejců alkoholu. Se ztrátou by měl počítat také stát, třeba proto, že vybere méně na spotřební dani.

