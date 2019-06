Veteřináři v červnu našli přes 20 tun drůbežího se salmonelou. Zjistěte, kam zamířilo

před 19 minutami

Za poslední zhruba měsíc veterináři zjistili 14 případů, kdy bylo do Česka dovezeno drůbeží maso z Polska se salmonelou. Celkem šlo o 21 tun masa. Dnes to na dotaz ČTK sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Většinou to byly chlazené produkty, když testy bakterie zjistily, byly už snězené. Ve dvou případech pak odborníci zjistili salmonelu v mase z Česka.

Dvanáct příjemců těchto zásilek, mezi nimiž jsou například Těšínské jatky nebo firma Bilbo šmak z Mostu, musí nyní před uvolněním dalších polských zásilek na trh nechat drůbeží maso prověřit na salmonelu. Přikazují jim to individuální veterinární opatření, která správa pro každého příjemce vypsala. Do Česka se za měsíc dostalo 16 tun slovenského masa se salmonelou, lidé ho snědli číst článek Veterináři naposledy informovali o zásilkách se salmonelou na konci května, kdy uvedli, že se do ČR od poloviny dubna dostalo 16 tun polského drůbežího se salmonelou. V Česku letos platila od konce února do konce března mimořádná opatření kvůli nálezu salmonely ve zhruba 700kilogramové zásilce hovězího z Polska a předchozímu nedostatečnému informování o dovozu masa z jatek, která v polském Mazovském vojvodství porážela nemocné krávy. Polsko mělo přijmout opatření, kterými by podobným incidentům předcházelo. ČR od plošného opatření upustilo po tlaku Evropské komise. V polovině dubna se pak veterináři domluvili s ministerstvem zemědělství a začali uplatňovat individuální veterinární opatření. "Od 18. dubna, kdy po dohodě s ministerstvem začala správa opatření uplatňovat, byla opatření postupně uplatněna celkem ve 24 případech," dodal mluvčí. Poslední bylo vypsané 11. června. V posledních dvou týdnech tak už nová opatření nemuseli veterináři vypisovat. "Místně příslušná krajská veterinární správa může opatření uplatněná proti konkrétnímu provozovateli zrušit, pokud dotyčný doloží, že přijal veškerá opatření, aby na trh neuváděl kontaminované potraviny - nejlépe sérií vyhovujících vyšetření. Aktuálně jsou tedy v platnosti opatření v 19 případech," vysvětlil Vorlíček. Seznam provozovatelů, pro které byla za poslední měsíc vypsaná mimořádná veterinární opatření Jaromír Jaš Lipník nad Bečvou Pavel Vodička Jaroměř SOMAK PLUS Šlapanice u Brna Bilbo šmak Most ŘEZNÍK - Libor Šrol, s.r.o. Trutnov TopKetshop.cz, s.r.o. Trutnov Pavel Vítek Náchod Těšínské jatky,s.r.o. Český Těšín LM MASO s.r.o. Plasy SPASTUP s.r.o. Vestec Basali.com s.r.o. Kladno MRAZÍRNY PLZEŇ - DÝŠINA a.s. Dýšina Salmonela způsobuje akutní průjmové onemocnění. Při dostatečné tepelné úpravě masa je však riziko nákazy minimální. Salmonely jsou podle veterinářů zničeny při tepelné úpravě nad 70 stupňů Celsia po dobu deseti minut, případně při úpravě při vyšší teplotě po kratší dobu, nebo nižší teplotě po delší dobu. Je ale třeba dát pozor na riziko takzvané křížové kontaminace potravin, když člověk například použije stejný nůž, prkénko či nádobí na syrové maso a poté třeba na zeleninu.