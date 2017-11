V Plzni do roka vznikne nový autobusový terminál. Bude hned u vlakového nádraží

před 53 minutami

Plzeň postaví velký autobusový terminál, který bude vedle hlavního vlakového nádraží. Dokončen by měl být do jednoho roku, říká náměstek primátora.

Plzeň - Plzeň postaví za zhruba 150 milionů Kč velký autobusový terminál vedle hlavního vlakového nádraží. Dokončen má být do roka. Dotaci 100 milionů korun nyní schválilo ministerstvo pro místní rozvoj.

Peníze na přestupní uzel v Šumavské ulici budou z Integrovaného regionálního operačního programu a ze státního rozpočtu, zbytek dá město. Na dnešním jednání zastupitelstva to řekl náměstek primátora Pavel Kotas (ČSSD). Jde o projekt integrovaných teritoriálních investic pro plzeňskou metropolitní oblast s 310 000 lidmi.

Autobusový terminál zrychlí přestupy mezi rychlíky, osobními vlaky, autobusy a spoji MHD. "Podle podmínek soutěže musí být hotov do listopadu 2018, tedy dva měsíce poté, co mají být otevřené podjezdy (mosty před nádražím, buduje je Správa železniční dopravní cesty při přestavbě železničního uzlu Plzeň)," řekl náměstek primátora Petr Náhlík (KDU-ČSL).

Cílem města je, aby už od nových jízdních řádů, tedy od poloviny prosince 2018, co nejvíc autobusů směřovalo na nový terminál, aby byl přestup na vlaky a MHD co nejkomfortnější. "Bude (terminál) ryze technicistní, nehráli jsme si na velkou architekturu. Hlavními dominantami zůstanou kupole hlavního nádraží a okresní soud 'na Hamburku'," řekl.

Na terminálu bude deset odjezdových a devět odstavných stanovišť, obratiště pro trolejbusy a druhý podchod na nástupiště železniční stanice. Součástí bude také točna pro trolejbusy, aby se spoje, které povezou lidi do Škodovky nebo do průmyslové zóny Borská pole, mohly točit na terminálu a cestující nenastupovali do přeplněných trolejbusů z Doubravky. Dále tam bude parkoviště a WC. Přestupní uzel vybuduje firma Eurovia, které město předá staveniště příští úterý.

Na terminál pojedou autobusy od Rokycanska, z okresu Plzeň-sever (jedoucí přes Bílou Horu) i některé linky z jihu Plzeňska. Většina spojů od jihu ale bude končit na terminálu na náměstí Milady Horákové na Slovanech, které má stát zhruba 20 milionů korun. "Ale spoje, co jezdí na šestou, osmou, druhou a desátou večerní, budou jezdit až do Šumavské, aby se lidé dostali jednoduše do práce," uvedl Náhlík.

Plocha terminálu Šumavská bude menší než centrální autobusové nádraží, ale díky tomu, že tam budou jezdit jen spoje ve špičkách, měla by stačit. Podle Náhlíka má sloužit především veřejné dopravě, kterou objednává kraj.

"Předpokládáme, že bychom tam pustili i linky Student Agency nebo FlixBus, které mají v oblibě mladí. Umožníme jim tam zastavovat, ale nemůžeme jim tam garantovat možnost odstavu autobusů," řekl. Město pro ně nyní vyhledává vhodná místa v okolí uzlu.

Plocha, které dříve sloužila jako uhelné sklady, je v majetku Českých drah. Půl roku po kolaudaci terminálu ji město odkoupí. "Stavba nebude nikomu vadit, většinou bude za hradbou," uvedl.