Letadlo jako autobus. Brno a Jihomoravský kraj podpoří linku do Mnichova

před 59 minutami

Jihomoravský kraj a město Brno chtějí v příštích čtyřech letech finančně podpořit leteckou linku z Brna do Mnichova. Kraj na linku již přispívá, ale od příštího roku ji chce financovat stejně jako autobusové a vlakové linky.

Brno - Jihomoravský kraj plánuje spolu s Brnem v příštích čtyřech letech finančně podpořit leteckou linku do Mnichova celkovou částkou 1,4 milionu eur (asi 36 milionů korun). Nyní na linku přispívá a dostává za to od dopravce reklamu, od příštího roku chce z podpory udělat závazek veřejné služby a financovat ji stejně jako autobusové nebo vlakové linky.

Novinářům to dnes řekl hejtman Bohumil Šimek (ANO). Podle něj je potřeba získat souhlas v Evropské unii. Linka létá v pracovní dny dvakrát denně a o víkendu jednou v neděli. V sobotu nelétá.

Vyčlenění peněz schválili dnes zastupitelé. Šimek řekl, že by se na částce mohlo z poloviny podílet město a z poloviny kraj. "Je to strop a je možné, že podpora nakonec nebude ani tak vysoká. Můj názor je ten, že linka bude soběstačná už dříve než za čtyři roky," uvedl Šimek.

Podle něj je však potřeba vyřešit to, aby bylo možné peníze dávat stejnou formou jako na linkové autobusy nebo vlaky, které kraj financuje. Letadla takto zatím financovat nemůže a s jejich dotováním kraj naráží na problém možné veřejné podpory.

"Máme snahu legalizovat si u Evropské unie možnost udělat závazek veřejné služby. V současné době to financujeme jako podporu marketingu. Máme reklamu na letadlech a v časopisech, ale reklamní činnost nemůže být dlouhodobá," objasnil hejtman.

Proto kraj vytvořil právní rámec, v jakém lze podporu uskutečňovat. "Máme advokátní kancelář, která to za nás vyjedná ve spolupráci s ministerstvem dopravy v Evropské unii. Já věřím, že se nám to podaří a zařadíme to jako běžnou službu," dodal Šimek.

Linka z Brna do Mnichova začala létat v listopadu roku 2015 menšími letadly. Díky ní se mohou lidé dostat do Mnichova, odkud mohou létat do celého světa. Z Brna létají letadla ještě do Londýna a Eindhovenu, linka do Nizozemska však skončí v závěru listopadu. Brněnské letiště ročně odbaví až půl milionu cestujících.