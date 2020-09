Řada mostů v Česku je v zanedbaném stavu. Havlíček slíbil vyšší investice do oprav

V České republice se od roku 2004 téměř zdvojnásobil počet mostů ve špatném až havarijním stavu na silnicích II. a III. třídy. Je jich 2862 z celkových 12 596. Na čtvrtečním sympoziu v Brně o mostech to řekl odborník na problematiku z ČVUT Tomáš Rotter.

Na silnicích II. třídy je 4525 mostů, z toho 18 procent je v nevyhovujícím stavebním stavu, to znamená ve špatném, velmi špatném nebo havarijním. Na silnicích III. třídy je 8071 mostů, z nichž čtvrtina je v nevyhovujícím stavu.

"V České republice existuje dlouhodobě systém péče o mosty. Je propracovaný, ale není důsledně dodržovaný. Je to z toho důvodu, že nebyl dlouhodobě dostatek finančních prostředků na údržbu a opravy a za druhé nebyla důsledná zákonná povinnost vlastníků mostů, což je vést evidenci a zajišťovat prohlídky. Tato povinnost nebyla a není vyřešena dodnes," uvedl Rotter.

Připomněl, že o železniční mosty, kterých je asi 6700, se stará Správa železnic. Část mostů v počtu přes 5000 leží na silnicích I. třídy, o které pečuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, mosty na komunikacích II. a III. třídy v počtu kolem 12 500 patří do správy krajů.

Podle ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) jde z rozpočtu ministerstva dopravy na opravy mostů šest miliard korun ročně, částka by se měla zdvojnásobit. Resort chce zřídit expertní pozici pro dohled na všechny mosty na silnicích i železnicích v České republice.

"Do oprav mostů dáváme ročně řádově šest miliard korun a je to málo. Plánujeme to zdvojnásobit. Musíme ale řešit nejen zdroje, ale umět to rozložit na jednotlivé organizace. Na ministerstvu vytváříme nový tým, který povede člověk specializovaný na mosty. Bude se tomu věnovat naplno, bude spolupracovat se Správou železnic, ŘSD i kraji," řekl Havlíček.

Nejhorší stav mostů na silnicích II. třídy je ve Středočeském kraji, kde je 28 procent mostů v nevyhovujícím stavu. Na silnicích III. třídy je dlouhodobě nejhorší stav v Jihomoravském kraji, kde je 39 procent mostů v nevyhovujícím stavu. Odhad nákladů na opravu všech mostů v nevyhovujícím stavu na silnicích nižších tříd v ČR činí 22 miliard korun. Středočeský kraj by potřeboval na opravy mostů II. třídy 3,2 miliardy korun, Jihomoravský kraj na mosty III. třídy asi 1,6 miliardy korun.

Středočeský kraj uvedl, že má ve svém vlastnictví 1854 mostů, z toho 17 je v havarijním stavu. Jejich rekonstrukce se již provádějí nebo připravují. Hejtmanství a krajští silničáři letos plánují opravit či zahájit opravy 62 mostů za více než 1,5 miliardy korun. Kraj upozorňuje na to, že po získání stavebních povolení a výběru stavební firmy je zahájení oprav závislé na získání rozhodnutí o uzavírkách silnic. Další komplikace mohou nastat v rovině majetkoprávní, což se týká třeba přeložek inženýrských sítí nebo vlastnictví dotčených nemovitostí.

Jihomoravský náměstek pro dopravu Roman Hanák potvrdil, že ve špatném, velmi špatném a havarijním stavu 39 procent mostů v kraji může být. "V havarijním je zhruba 30 z asi 1200 mostů na silnicích II. a III. třídy. Snažíme se průběžně opravovat všechny nevyhovující, ale záleží na penězích, i v jaké fázi je příprava. Problém je také v tom, že se zpřísnily posudky a například dva mosty na Břeclavsku, které před dvěma lety byly ve špatném stavu, jsou nyní v havarijním," řekl Hanák.

Doplnil, že v posledních letech většina peněz ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) putovala právě na opravu mostů. "Ročně do nich vkládáme 100 milionů korun. Je potřeba více peněz, takže pokud je ze SFDI i dostaneme, jsme nyní i projekčně připraveni vynaložit je do oprav dalších mostů," dodal Hanák. Zmínil, že mosty v havarijním stavu se nachází například v Borotíně na Blanensku nebo Syrovicích či Moravských Bránicích na Brněnsku.

