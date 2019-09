Neprůstřelné batohy jdou v USA na dračku. Proti útočníkovi ale neochrání, říká expert

Americké firmy, které nabízí neprůstřelné batohy pro děti s obrázky superhrdinů či princezen, zažívají boom. Po každém útoku střelce ve Spojených státech totiž násobně stoupne poptávka po jejich výrobcích. Jestli by v praxi takový batoh zastavil střelu, je ovšem sporné. Představy, že by dítě drželo batoh před obličejem při útoku střelce a díky tomu zůstalo nezraněné, jsou totiž podle ředitele české firmy specializující se na balistickou ochranu liché.

"Sice mě střelí třeba do ruky, ale alespoň nezemřu," souhlasí nakonec se zlepšovákem teprve šestiletý chlapec citovaný deníkem Washington Post. Jeho matka Raquel Donahueová mu právě vysvětluje, proč bude v batohu nově nosit balistickou vložku.

Tuto desku koupila za 75 dolarů (1740 Kč) na internetu a babička jejího syna ji všije do chlapcova batohu. Vložka má dítě chránit před střelcem, který by se rozhodl na jeho základní školu zaútočit. Chlapec by měl podle instrukcí rodičů v případě nebezpečí "držet svůj batoh před sebou, aby se ochránil".

Po opakovaných útocích osamělých střelců v polovině letošního roku v USA byznys s neprůstřelnými pomůckami jen kvete.

Batohy, v nichž jsou již všité neprůstřelné vložky, mají podle jejich výrobců vydržet několik zásahů z ruční zbraně (klasické pistole či revolveru) a aby byly pro děti lákavější, jsou ozdobeny obrázky princezen od Disneyho či superhrdinů ze série Avengers.

O tom, zda opravdu mohou zachránit dítěti život, se ovšem dá směle pochybovat. A to z mnoha důvodů. "Je to pouze marketingový tah, který využívá strach," říká pro Washington Post profesor Matthew J. Mayer z Rutgersovy university, který se zabývá prevencí násilí na školách.

"Nemáme jediný důkaz, že tyhle věci fungují. Pouze dávají dětem a jejich rodičům falešný pocit bezpečí," dodal profesor. Podle něj jsou útoky na školy nepředvídatelné a šance, že by dítě v takovou chvílí mělo batoh u sebe a v přesný okamžik jej dokázalo nastavit střelci ve správném úhlu proti jeho zbrani je "něco tak vzdálené realitě, že to prostě odporuje logice."

Navíc není jisté, zda by balistické vložky z e-shopu vůbec výstřel zastavily. "Člověk, který by chtěl zabít co nejvíce lidí, vždy sáhne po automatické zbrani," vysvětluje pro Aktuálně.cz Stanislav Petr, ředitel společnosti Argun, která v Česku vyrábí prvky balistické ochrany, jako jsou neprůstřelné vesty či samotné panely. Tyto zbraně mají obvykle vyšší ráže než pistole.

"Střelci mají navíc zpravidla dlouhé zbraně. Proti takovým útokům jsou tyto batohy neúčinné. K tomu, aby ta taška vůbec byla schopna zastavit střelu, která je vypálena z automatické zbraně, jako je například československý samopal vzor 58, je potřeba využít úplně jinou balistickou ochranu," dodává Petr.

Panel, který by v praxi mohl odolat výstřelu, má podle něj alespoň 16 milimetrů a váží podle velikosti i půldruhého kilogramu. Teorii, že by pak dítě takový batoh během útoku drželo před sebou, označuje za "pitomost".

Ani pokud by dítě nakonec opravdu mělo během útoku batoh například na zádech a útočník byl vyzbrojen klasickou ruční zbraní, stále není jisté, že by vložka v batohu střelu zachytila. Certifikát o tom, že deska skutečně zastaví projektil, si totiž ve Spojených státech mohl vydat sám prodejce.

Na Floridě například sídlí společnost Guard Dog Security, která dětské neprůstřelné batohy nabízí od roku 2013. Podle slov jejího ředitele, kterého Washington Post oslovil, byly v letošním roce její sklady již několikrát zcela vyprodané.

Ceny sytě růžového nebo tyrkysového batohu, který má dítě zachránit, začínají na 99 dolarech (2300 Kč) a váží jen něco málo přes půl kilogramu. Batohy stejně jako prakticky každý nabízený produkt tohoto typu na tamních e-shopech splňují standardy "balistické ochrany IIIA".

S takovým certifikátem by měla taška odolat výstřelu právě pouze z klasické pistole či revolveru. Při událostech v El Pasu a Daytonu, ale i při řádění Anderse Breivika v Norsku či teroristickém útoku ve francouzské koncertní hale Bataclan, útočníci využili zbraně, proti kterým by tyto batohy nebyly účinné. Stejně tak by pravděpodobně nezachránily lidské životy ani při masakru na střední škole Columbine.

Podle Washington Post je znepokojující, že certifikát IIIA ve Spojených státech mohou udělovat soukromé společnosti, tedy mnohdy sami prodejci. U výrobků pak uvádějí, že splňuje balistickou ochranu podle Národního justičního institutu (NIJ), aniž by ovšem tento státní úřad výrobek ve skutečnosti testoval.

"Nikdy jsme netestovali neprůstřelné předměty, jako jsou batohy, deky či kufříky," říká mluvčí NIJ, který má na starosti prověřování balistické ochrany u předmětů určených pro ozbrojené složky. V amerických e-shopech jsou tak za 2300 korun k mání například i desky na papíry, které váží čtvrt kilogramu a "okamžitě poskytují přes 600 čtverečních centimetrů ochrany". I tento výrobek se pyšní certifikátem IIIA.

Šetřit se nevyplácí

Také v Česku je podle Petra celá řada obchodů, ve kterých lze sehnat prvky balistické ochrany, především neprůstřelné vesty, u nichž není jisté, že by opravdu člověka zachránily. Výrobce zde obvykle uvádí odolnost podle amerických norem, aniž by výrobky byly testované.

"Stejně jako když člověk kupuje třeba televizi, tak i u vesty by měl chtít nějakou záruku, že bude i za dva roky fungovat," vysvětluje Petr. Radí, aby se zákazník zajímal při nákupu těchto prvků o to certifikaci a také o úroveň balistické ochrany. Obecně dodává, že není rozumné na balistické ochraně šetřit. "Vesta za dva tisíce korun prostě nemůže být kvalitní," uzavírá.