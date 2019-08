Vojáci sbírali víčka na charitu. Je to parodie na pomoc, upozorňují kritici

Sedm pytlů plných víček od PET lahví předali minulý týden letci 24.základna dopravního letectva Praha-Kbely zástupcům Městského úřadu ve Kbelích. Stovky kilogramů víček pomůže rodičům postiženému dítěti zaplatit například rehabilitaci nebo zakoupit rehabilitační pomůcky. 🧴🧴🧴💸👧🧒 „Sběr plastových víček od PET lahví zažil svůj „BOOM“ před několika lety. Každý má tuto akci v podvědomí, ale málokdo ví, že je stále možnost prostřednictvím sběru někomu pomoci. Lidi to nic nestojí. Zejména v letních měsících všichni kupujeme tekutiny v plastu a stačí jen uschovat víčko,“ uvedla jedna z organizátorek sběru nadrotmistryně Eva Havlová. „Maminka Kačenky dostane za kilogram víček pět korun. Bývalo to i více, ale i tak je to pro ně dobré, rodina je vděčná za každý pytel. Naši hasiči jim to odvezou do Přezletic a odběratelé si to od nich vyzvedávají přímo doma,“ sdělil při předání tajemník kbelského městského úřadu Josef Nykles.