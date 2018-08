Tržby pekárenské společnosti Penam ze skupiny Agrofert loni stouply na 3,6 miliardy

Zisk mírně klesl na 106 milionů. Firma loni dokončila modernizaci pekárny v Rosicích u Brna, letos zde staví novou expedici.

Brno - Tržby brněnské pekárenské společnosti Penam loni rostly o 100 milionů korun na 3,6 miliardy, zisk se mírně snížil na 106 milionů. Firma loni dokončila modernizaci pekárny v Rosicích u Brna, kde nyní peče chléb. Letos zde staví novou expedici. Vyplývá to z výroční zprávy ve Sbírce listin. Firma patří do koncernu Agrofert, který vložil premiér Andrej Babiš (ANO) do svěřenských fondů.

Firma má v současnosti 10 pekáren a čtyři mlýny převážně na Moravě. Loni zavřela pekárnu Hepek v Brně. Každoročně investuje do moderních technologií, aby si udržela postavení na trhu. Loni také modernizovala mlýny ve Znojmě a v Kroměříži. Dceřiné firmy má i na Slovensku a v Maďarsku.

Výrobce se také snaží přizpůsobovat poptávce trhu, která se mění ve prospěch zdravějších výrobků. Na trh uvedla například také svůj první veganský chléb a vyvinula vlastní zlepšující látku bez takzvaných "éček". Chce také vyvinout vlastní přípravek, který prodlouží trvanlivost chleba při zachování senzorických vlastností.

Společnost vznikla v roce 1992. Loni zaměstnávala 1875 lidí, což je téměř stejný počet jako o rok dříve. Na svém webu aktuálně inzeruje přes 50 volných míst.