Dva měsíce s EET: Občas lidé odejdou, říká pekařka, která má přirážku pro Babišovy voliče

před 47 minutami

Karlínské pekařství nabízí voličům Andreje Babiše dražší housky. Kdo se sám přizná, že bývalého ministra financí volil, zaplatí za ni sedmkrát více než kdokoliv jiný. Majitelka pekařství vyvěsila ceduli s přirážkou do obchodu proto, že jí zavedení EET komplikuje provoz. Případné pomsty ze strany úřadů se nebojí, účetnictví má v pořádku a věří, že platí svoboda slova. Po prvních měsících s elektronickou evidencí shrnuje své zkušenosti.

Praha - Už téměř dva měsíce musí své tržby elektronicky evidovat i obchodníci. Při zavádění druhé fáze EET na začátku března na sebe výrazně upozornila Miroslava Solanská, která prodává třetím rokem pečivo v pražském Karlíně. EET jí výrazně komplikuje živnost, a právě proto vyvěsila do krámku ceduli s upozorněním, že "Kdo volil Babiše, má housku za 29,90 Kč".

V praxi však zatím přirážku nikomu neúčtovala. Všichni, kdo šéfa ANO volili, si totiž raději koupili jiné pečivo. Navíc platí, že kdyby přirážku skutečně účtovala, poruší tím zákon.

EET zlobí podnikatelku už pět měsíců, ačkoliv její druhá vlna byla spuštěna až 1. března. "Už v lednu jsem začala řešit, jak propojím svůj notebook s tiskárnou a pokladnou, abych vše stihla včas. Strávila jsem tím spoustu času, vydala hodně peněz na benzin a na odborníka, který mi s tím pomáhal, ale stále se to nedařilo. Nakonec jsem musela koupit jiný notebook a jinou tiskárnu a vyšlo mě to na zhruba 8000 Kč," říká Solanská. Nevešla se tak prvotními náklady do 5000 korun, které si podnikatelé se startem EET mohou jednorázově odečíst od daní.

Více práce, peněz i odpadu

Tím však trápení s evidencí tržeb neskončilo. Vzhledem k tomu, že pekařka kupovala již použitou techniku, systém nepracuje spolehlivě. Denně vypadne až třicetkrát, což komplikuje provoz v obchodě. "Na papír si musím přesně napsat, co vše zákazník měl, a po nastartování sytému to zadat znovu, mezitím se tvoří fronty a občas někdo kvůli tomu odejde," stěžuje si šestapadesátiletá žena.

Podle finanční správy však k výpadkům zdaleka tak často nedochází. I když loni systém ze strany státu vypadl i na několik desítek minut, nyní už pracuje bez problémů. "Letos k žádným výpadkům v příjmu tržeb do systému EET nedošlo. Doba odezvy systému se na straně Finanční správy pohybuje okolo jedné desetiny sekundy," uvedla Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství. Ve špičce přitom systém zpracovává i přes 1,5 milionu účtenek za hodinu.

Solanská nicméně odhaduje, že komplikace s EET jí a další prodavačce zabere navíc zhruba hodinu práce denně. Připouští, že to je také tím, že už je starší a přesné zadávání všech položek jí zabere více času jen z toho důvodu, že nevidí zcela dobře.

Mnohem častěji také musí vyměňovat kotouče, na něž se tisknou účtenky. Zatímco dříve utrácela za pásky zhruba 80 Kč měsíčně, dnes už je to 500 Kč, protože vytisknutím pouze jediné položky nákupu se z role odmotá 16 cm.

"Hodně mi vadí to, jak se zbytečně plýtvá. Třídím odpad, ale tyto účtenky mi ze sběrny vrátili, že mají jedovatý potisk a nejdou recyklovat. Lidé si také stěžují, že písmo po pár měsících mizí, a když ho potřebují do účetnictví, musí si účtenku znovu okopírovat, což je další plýtvání," rozčiluje se pekařka, která vedle prodeje pečiva v karlínském krámku vlastní pekárnu v Unhošti, jež zásobuje zhruba 40 malých krámků. "Všichni, kterým dodávám, si stěžují na podobné problémy," říká Solanská.

Sama přitom s kontrolami účetnictví problémy nemá. Naopak, sama je schvaluje, protože "pořádek musí být". Vadí jí však to, že ji stát předem podezírá z něčeho nekalého. "Nekrademe, naše práce nás baví, ale stále nám někdo hází klacky pod nohy a podezírá nás, že krademe rohlíky, a to mě hodně trápí," vysvětluje Solanská své pohnutky toho, proč vyvěsila ceduli s přirážkou pro Babišovy voliče.

"Kontrol se nebojím, platí svoboda slova"

Zavedení EET bylo podle ní nedomyšlené a malým živnostníkům velmi zkomplikovalo život. Podle ní by bylo jednodušší, kdyby mohla platit z tržeb, které dosahují několik tisíc korun denně, fixní částku. "Nemám ráda politiky, protože jim nevěřím, že pracují, aby zlepšili lidem život. Ale líbil se mi nápad pana Okamury zavést místo EET paušální daň," konstatuje pekařka.

A ačkoliv proti Babišovi jinak prý nic nemá, vyvěsila do krámku ceduli, která jeho voličům dává speciální přirážku za housku. Kontrol ze strany finanční správy se však nebojí, protože má podle svých slov účetnictví v pořádku a platí u nás svoboda slova. Více peněz za housku v praxi totiž nevybírá. Když někdo přijde a i se přizná, že Babiše volil, koupí si raději pečivo, na které přirážka neplatí.

Pokud by však Solanská přirážku kupujícím skutečně účtovala, porušila by podle právníka dTestu zákon o ochraně spotřebitele. "Prodávající nemůže zacházet se spotřebiteli rozdílně jen na základě odlišného politického názoru. Takové jednání by se již považovalo za diskriminační," říká vedoucí právního oddělení Lukáš Zelený.

S tím souhlasí i Česká obchodní inspekce, která však považuje ceduli spíš za nadsázku či recesi, maximálně za snahu zviditelnit se. Už při první vlně EET zaznamenala projevy podobného typu, pivo za 69,90 Kč účtovala voličům Babiše například Hospůdka u Jury. "Fakticky však nemáme podchycený jediný případ, kdy by skutečně obsluha hostům takovou vyšší cenu naúčtovala," podotýká mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Tak tady je ten prďola, co vám čepuje to pivo! :-D #brain Zveřejnil(a) Hospůdka u Jury dne 09. Říjen 2016

Elektronickou evidencí tržeb prošla od jejího spuštění do konce dubna více než miliarda účtenek, v nichž 144 tisíc nahlášených podnikatelů přiznalo tržby za 350 miliard Kč. Letos by v rámci inkasa DPH měla EET přinést do rozpočtu 4,5 miliardy a v příštím roce 2,7 miliardy korun. Odhady již v sobě mají započítanou i jednorázovou daňovou slevu na náklady spojené se zavedením EET, uvedla agentura ČTK.