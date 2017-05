Babišovy pekárny zkouší trik, jak Němcům snížit mzdy. Na pracovní místa přitom dostaly dotaci

před 14 minutami

Zaměstnance ze staré pekárny Lieken pobouřil přístup českého Agrofertu. Ten podle německých médií vymyslel způsob, jak po přesunu výroby do nové továrny ušetřit na mzdách až pětinu nákladů.

Wittenberg - Česká společnost Agrofert našla podle německých médií způsob, jak výrazně ušetřit na mzdách zaměstnanců. Firma spjatá s ministrem financí Andrejem Babišem buduje nedaleko Lipska novou pekárnu, do níž přesune výrobu z jiného podniku v Sasku-Anhaltsku.

Do nového působiště však nechce přejít žádný z 200 zaměstnanců pekařské firmy Lieken ve městě Weissenfels, protože je čeká výrazné snížení mezd. Místo nich Agrofert počítá s brigádníky. S odvoláním na německá média o tom informoval server Euro.cz.

Lieken patří do holdingu Agrofert, který Babiš nedávno kvůli novému zákonu přesunul do svěřenského fondu, od roku 2013.

Web německého rozhlasu MDR informuje o tom, že Agrofert od začátku roku 2018 přesune výrobu do nové továrny. Pečivo tam bude nově vyrábět sám a pak ho přeprodávat Liekenu. To prý české firmě umožní sjednat se zaměstnanci, kteří by měli zájem přejít do továrny ve Wittenbergu, nové pracovní smlouvy.

Podle německých médií to zároveň znamená nižší výdělky, protože zaměstnancům nebudou uznány roky odpracované v Liekenu. Díky tomu má Agrofert ušetřit až pětinu mzdových nákladů. Podle listu Mitteldeutsche Zeitung do nové továrny nechce přejít žádný ze zaměstnanců pekárny ve Weissenfelsu.

"Představenstvo společnosti Lieken nabídlo na samém počátku zaměstnancům ve Weissenfelsu možnost pracovat ve Wittenbergu. Velmi malá odezva na tuto nabídku ovšem naznačuje, že velká část zaměstnanců raději využije sociální plán dohodnutý společně s odbory," reaguje Karel Hanzelka, mluvčí Agrofertu. Za ztrátu pracovního místa dostanou podle něj zaměstnanci Liekenu odstupné v souladu se zákonem.

Obě místa - tedy stará a nová továrna - jsou od sebe vzdálena zhruba 110 kilometrů. I to může být důvodem, proč zaměstnanci nemají zájem přecházet do nové továrny.

Podle německých odborů chce Agrofert situaci vyřešit najmutím brigádníků, což se odborářům nelíbí. A nadšení by z takového řešení, pokud by trvalo delší dobu, nebyli ani zástupci spolkové země Sasko-Anhaltsko. Ta na výstavbu nové pekárny za skoro 10 miliard korun přispěla dotací ve výši zhruba 300 milionů korun.

Ministr hospodářství Sasko-Anhaltska Armin Willingmann řekl, že přechodné najmutí krátkodobé pracovní síly samo o sobě není závadné, ke splnění dotačních podmínek je ale třeba, aby vznikla trvalá pracovní místa.

"Agrofert postupuje ve všech oblastech podle právních předpisů. Naprosto odmítáme, že by došlo k jakémukoli porušení podmínek pro udělení dotací," reaguje Hanzelka.

