Otázky a odpovědi: jak ruská agrese zasáhla ekonomiku a na co se teď musíme připravit

Prudké výprodeje akcií, skokové zdražování ropy a zemního plynu, ale třeba i obilí. To, čemu podle expertů včera ještě téměř nikdo nevěřil, se dnes stalo realitou. Světový byznys na ruskou agresi vůči Ukrajině zareagoval šokem. Následující přehled ukazuje, jak se zachovají světové trhy, co se stane, když dojde k přerušení dodávek plynu či ropy do Česka, nebo jak velké zásoby nám vlastně zbývají.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!