Třetina restaurací v posledních týdnech zdražila. Vidí za tím hlavně EET

před 26 minutami

Ceny za obědy ke konci roku stouply, potvrzují údaje od firem, které mají k dispozici data od řádově tisíců provozovatelů. Jako hlavní důvod zvýšení cen uvádějí podnikatelé náklady na zavedení elektronické evidence tržeb. Podle ekonomů jsou za tím pravděpodobně i jiné důvody - například rostoucí ceny potravin, tlaky na růst mezd nebo vyšší nájmy.

Praha - Třetina pražských restaurací (33 procent) v průběhu listopadu a prosince zdražila, a to v průměru o desetinu. Vyplývá to z údajů webu Zomato.cz, který shromažďuje nabídku od téměř 6200 podniků. V Ostravě zdražilo 38 procent podniků z jeho databáze (v průměru o sedm procent), v Brně téměř třetina podniků a například v Mladé Boleslavi více než dvě pětiny (v obou městech v průměru o šest procent).

„Jsou podniky, které zdražily jen nepatrně, jinde si ale hosté ve srovnání s říjnem připlatí až o 15 procent,“ říká Martin Vyleťal, marketingový šéf Zomato.cz. Jako hlavní důvod zvýšení cen uvádějí jednorázové počáteční náklady na zavedení elektronické evidence tržeb (EET) i další související výdaje, například na provoz internetového připojení.

„Nelze ale vyloučit, že některé podniky využily zavedení EET jako zástupný důvod pro zdražení, k němuž se odhodlávaly delší dobu,“ dodává Vyleťal.

Z údajů Zomato.cz také vyplývá, že během prosince se uzavřelo 102 pražských podniků, zároveň se však ve stejném měsíci nově otevřelo 114 restaurací.

Ke konci roku zdražování zrychlilo

Podle serveru Meníčka.cz, zahrnujícího 4207 podniků z celé republiky, stoupla průměrná cena obědu v prosinci o čtyři koruny oproti listopadu – zdražil tak o téměř 4,5 procenta na průměrných 92,50 korun.

Společnost Edenred pak porovnala průměrnou útratu v době obědů v téměř 10 tisících provozovnách, které přijímají stravenkovou kartu Ticket Restaurant. Zatímco v prosinci 2015 dosahovala 101,50 koruny, v prosinci 2016 to už bylo 107,90 koruny.

„Výraznější nárůst jsme zaznamenali až v říjnu a listopadu, zřejmě v souvislosti se zdražením některých potravin. Další cenový skok nastal v prosinci po zavedení elektronické evidence tržeb. Nešlo ale o nějaké skokové zvýšení – meziměsíční růst byl v průměru o 2,50 koruny v rámci celé ČR,“ upřesňuje produktový manažer Ticket Restaurant Jiří Brych.

Jde o první alespoň trochu reprezentativnější čísla o možném dopadu EET na ceny po prvním měsíci fungování systému. Ten je od začátku prosince povinný pro stravovací a ubytovací služby, od března se přidají i obchodníci.

Český statistický úřad zatím zveřejnil pouze údaje za listopad, podle nichž ceny stravovacích služeb meziročně stouply o 2,5 procenta.

Využili příležitost

„EET sama o sobě, i díky současnému snížení daní, není důvod pro zdražování. Nicméně ceny se v tomto sektoru již nějakou dobu výrazněji nehýbaly a v současnosti vidíme několik jiných nákladových tlaků, které určité zvyšování cen ospravedlňují,“ uvedl v prosinci analytik Komerční banky Viktor Zeisel. Konkrétně jde podle něj o rostoucí ceny potravin, zvýšené mzdové tlaky i rostoucí ceny nájmů, zejména v Praze.

"Předpokládáme, že zdražení restauračních služeb zhruba z jedné poloviny odráželo předčasné navyšování cen před chystaným zavedením EET a z druhé poloviny růst cen vstupů, zejména cen potravin," dodal k číslům za listopadovou inflaci ekonom UniCredit Bank Patrik Rožumberský.

"Zatímco v listopadu byl dopad plánovaného startu EET do inflace ještě relativně zanedbatelný, v prosinci už tomu může být jinak. Odhadujeme, že navýšení inflace kvůli EET může v prosinci dosáhnout celé desetiny procenta," dodává.

Čísla o inflaci za prosinec zveřejní Český statistický úřad v příštím týdnu.

Největší problémy mají nejmenší podniky

Anketa online deníku Aktuálně.cz po měsíci od startu EET potvrdila, že samotný systém funguje bez větších problémů. Větší zátěž představovala nová povinnost pro podnikatele, kteří provozují „klasické“ hospody a kteří působí v menších městech či na vesnicích. Pokladní systém často právě až do počátku prosince nevyužívali, protože pro něj kvůli několika prodaným pivům a pár utopencům pro stálé hosty neměli využití.

„Pro nás největší problém představuje zdržení, které se pojí se zadáváním každé jednotlivé položky do systému a tiskem účtenek,“ říká Zuzana Pavlíková z hospůdky U Rytíře ve středních Čechách. Za normálního chodu restaurace během letní sezóny to komplikace není, problém nastává ve chvíli, kdy se na sousedním hřišti organizuje nějaká akce, kdy přijdou najednou i stovky lidí.

„Bude potřeba najmout dalšího člověka, který bude stát jen u pokladny, vše do ní zadávat a tisknout účtenky. To znamená další náklady. Navíc když máte celý večer permanentní frontu a každý chce pivo nebo něco dalšího, je to strašná rychlost a nedokážu si představit, jak bychom to stíhali,“ vysvětluje Pavlíková. Proto patrně dojde k menšímu zdražení.

V hospůdce v západočeských Chudenicích k tomu, jak samotné EET funguje, nemají zásadní výhrady. Pokladní systém tam využívali již dříve a jediný problém zaznamenávají, když přijede třeba autobus turistů a všichni najednou chtějí platit. Provozovatelům se ale – stejně jako mnohým dalším osloveným – nelíbí dřívější sliby ministra financí Andreje Babiše, podle něhož EET nezvýší náklady.

Konkrétně v Chudenicích si museli pořídit terminály, se kterými se obsluha může pohybovat po všech částech restaurace, a proto museli i rozšířit dosah internetového připojení na přilehlou zahrádku. Anketa potvrdila, že poctiví provozovatelé se cítí uraženi způsobem, jakým o nich Babiš a jeho tým hovoří – tedy že je obecně označuje za podvodníky, na které je nutné dohlížet.

Podnikatelé mohou využít nižší DPH (z 21 na 15 procent) a současně jednorázovou daňovou slevu 5000 korun – na tu ovšem, zjednodušeně řečeno, dosáhnout jen podnikatelé vykazující zisk. Největší problémy tak mívají podniky, které si i před startem EET stěží vydělaly samy na sebe, tedy na svůj provoz a na živobytí majiteli.

Přesto některé nezdražily a ani to neplánují. Mají totiž strach, že by přišly o už tak malé množství – většinou stálých – hostů. „Bojím se zdražit, protože už tak jsme rádi, že s naší hospodou tady přežijeme. Už by sem nechodil nikdo. To si každý radši dá lahvové pivo a nají se doma,“ říká hospodská z malé vesničky poblíž Olomouce, která si nepřála být jmenována. Už několik let je sice v důchodu, ale provozuje místní hospodu pro radost sobě a několika stálým obyvatelům.

Kvůli stejným obavám nezdražila stálé menu ani restaurace Nostalgie v Osoblaze na Bruntálsku.

Podle průzkumu mezi starosty obcí, který v polovině prosince zveřejnilo Sdružení místních samospráv, zaniklo kvůli EET zhruba 700 menších hospod, většinou bez nabídky teplého jídla.

autor: Markéta Zemánková