Babiš chce zrušit udavačský web EET. Zákazníci si ho ale oblíbili, nahlásili dva tisíce hostinských

Měsíc po startu elektronické evidence tržeb tvůrce zákona a ministr financí Andrej Babiš oznámil, že hodlá zrušit speciální webovou stránku. Na ní mohli zákazníci udávat své hospodské, že jim nevydali účtenku. Údajně ani nevěděl, že vzniká.

Praha - Měl to být nezbytný doplněk povinného vydávání účtenky za sebemenší nákup a jejího odeslání přes internet na ministerstvo financí. Speciální webová stránka umožňuje každému, kdo vyšel po zaplacení z restaurace bez účtenky, nahlásit hospodského finančnímu úřadu.

Nyní chce ministr financí Andrej Babiš zmíněný web ukončit. "Přemýšlím o tom, že tento web zrušíme. Nevěděl jsem, že vzniká, a nechci lidi podporovat v udávání nebo zneužívání EET v konkurenčním boji,“ řekl serveru Novinky ministr financí.

Ukázalo se, že z udávání hospodských se stala oblíbená kratochvíle nespokojených hostů a možná také jejich konkurentů. Tisícovky oznámení navíc není finanční správa schopna ověřit ani postihnout.

Za první měsíc přišlo na "oznamovací" stránku kolem dvou tisíc oznámení. "To, že někdo nám pošle nevydanou účtenku nebo někoho označí, neznamená, že tam půjde někdo na kontrolu. Oznámení vyhodnocujeme analyticky," uvedl šéf Generálního finančního ředitelství Martin Janeček.

Nejdůležitějším nástrojem Finanční správy pro kontrolu dodržování EET je podle Janečka kontrolní nákup pověřeným pracovníkem přímo v provozovnách. Na ně v těchto dnech již inspektoři vyrážejí.

Do EET je zatím zapojeno 42 399 podnikatelů. Podle dřívějších odhadů správy se měla první vlna EET týkat zhruba 40 000 podnikatelů. Pokud by přišlo každé oznámení o nevydané účtence na jiného provozovatele, týkala by se udání každé dvacáté provozovny.

autor: Martin Ťopek