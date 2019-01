Třetina Čechů a Slováků chodí do práce nachlazená. Kolegům to vadí

Lepší jeden doma než půlka firmy. Někteří zaměstnavatelé se snaží pracovníky motivovat, aby nechodili do práce, když jim není dobře. Nabízejí třeba benefity, které vyrovnají nižší příjem v době nemoci.

"Každá nemoc je pro lidský organismus zátěží vyžadující velkou dávku energie. Nachlazení je infekční virové onemocnění způsobené celou řadou respiračních virů. Jelikož má zpravidla pomalejší nástup a kratší dobu rekonvalescence než chřipka, člověk má tendenci ho přecházet," říká primář Kliniky ušní, nosní a krční II. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Motol Michal Jurovčík.

Přecházení nechlazení podle něj ale může vést k dalším komplikacím, jako jsou záněty dutin, středního ucha, v krajním případě i srdečního svalu nebo problémy nervové, například záněty obličejových nervů.

Průzkum společnosti STEM/MARK zjistil, že do práce chodí nachlazená třetina Čechů a Slováků. V Česku nejčastěji chodí do práce nemocní lidé do 30 let. Na Slovensku pak lidé od 30 do 44 let. Osm lidí ze sta dokonce neodradí ani teplota vyšší než 38 stupňů Celsia, naopak jen 4 procenta zůstávají doma při rýmě.

"Je to závislé na tom, jestli firma poskytuje sick days nebo jaké jsou aktuální podmínky hrazení nemocenské," uvedl ředitel STEM/MARK Jan Tuček.

Sick days neboli několik dní zdravotního volna bez zkrácení platu může využívat asi čtvrtina zaměstnanců, většinou ve větších městech. Nachlazení řeší Češi většinou bez pomoci lékaře, sami si naordinují čaj, vitaminy nebo volně prodejné léky.

Zůstaňte doma, dorovnáme vám mzdu, vzkazují firmy

Průzkum také ukázal, že 70 procentům zaměstnanců vadí, když jejich nachlazený kolega přijde do práce. Možná i proto se mění přístup českých zaměstnavatelů k nemocným pracovníkům.

"Mnoho českých firem už si dnes uvědomilo, že je pro ně mnohem výhodnější nechat nemocného člověka doma, aniž by byla jejich výplata krácena. Je to lepší, než když nemocný nakazí půlku firmy," říká Tomáš Surka z personálně-poradenské společnosti Devire.

Existuje podle něj několik variant, které firmy využívají: někdo zaměstnancům nabízí sick days, v jiných firmách umožňují zaměstnancům home office - práci z domova, když to charakter jejich zaměstnání umožňuje. "Dalším způsobem, který využívá stále více firem, je dorovnat rozdíl mezi nemocenskou a výplatou do plné výše. Firmy to nabízejí jako jeden z benefitů," dodává Tomáš Surka.

Loňské šetření Aon Benefit Survey zjistilo, že benefity v podobě nadstandardní zdravotní péče a s ní související nadstandardní lékařské služby, které kromě péče o zdraví přinášejí také úsporu času a zvýšení produktivity práce, poskytuje stále více firem. V České republice i na Slovensku přibližně třetina společností. Ve srovnání s rokem 2017 je patrný nárůst v případě českého trhu, kdy nadstandardní zdravotní péči poskytovalo je 22 % firem.

Chřipka se od běžné virózy či nachlazení liší rychlým nástupem, bolestí kloubů a tělesnou teplotou nad 38 stupňů Celsia. Nejúčinnější prevencí je podle odborníků vyhnout se kontaktu s nemocnými a pravidelné mytí rukou mýdlem, například po cestování hromadnou dopravou. Přecházení chřipky může podle odborníků nemoc prodloužit až dvojnásobně.

Plošná chřipková epidemie zatím do Česka nedorazila, v některých státech zejména jižní a severní Evropy už vypukla. Počet případů ale podle Státního zdravotního ústavu v druhém kalendářním týdnu letošního roku rostl.