Na zimu na pracovišti si stěžuje každý třetí Čech. Ženy chtějí vyšší teploty než muži

Mrazivé počasí je nepříjemné nejen pro lidi, kteří pracují venku, ale chladno je i zaměstnancům v nedostatečně vytápěných kancelářích. Na zimu na pracovišti si podle průzkumu společnosti Preventado, která se zabývá ergonomií a ochranou zdraví při práci, stěžuje každý třetí pracující Čech. Na 42 procent jich navíc nemá možnost teplotu v práci regulovat. Česko nyní opět zasáhly mrazy, podle předpovědi by se teploty pod nulou měly držet i v dalších týdnech.

Teplota na pracovišti a ochrana zaměstnanců před chladem je předmětem nařízení vlády. Optimální teplota pro kancelářskou práci náročnou na pozornost by se měla pohybovat mezi 21 a 23 stupni Celsia. Preventado v průzkumu zjistila, že třetině Čechů teplota v práci nevyhovuje, stěžují si hlavně na zimu.

"Zaměstnavatel je povinen zajistit odpovídající teplotu na pracovišti, případně ochranu před chladem. Podle našich poznatků jsou ale pracoviště často nedostatečně vytápěná, což potvrzují i výsledky průzkumu. Téměř 30 procentům pracujících Čechů navíc vadí, že si teplotu v práci nemohou regulovat," komentuje výsledky Radim Pektor z Preventada. Většina Čechů (59 procent) preferuje teplotu mezi 20 a 22 stupni, ženy přitom vyžadují vyšší teplotu než muži.

Legislativní ochrana před zátěží chladem je důležitá především u profesí, které se vykonávají venku. V případě poklesu teploty pod 10 stupňů musí být zaměstnanec vybaven speciálním tepelně izolačním oděvem, při teplotě čtyři stupně a méně má navíc nárok na rukavice, zimní obuv, teplý ochranný nápoj a každé dvě hodiny na přestávku v takzvané ohřívárně.

Legislativa také upravuje maximální dobu nepřetržité venkovní práce, při teplotách -10,1 až -20 stupňů by neměla přesáhnout jednu hodinu, do teploty -30 stupňů pak 30 minut. Za nižších teplot by se venkovní práce neměla, až na výjimečné situace, vykonávat vůbec, upozornil Pektor.

Omrzliny, nachlazení i ohrožení života podchlazením

Podle zkušeností Preventada jsou však tato opatření často podceňována, a to nejen zaměstnavateli, ale někdy i samotnými zaměstnanci, kteří nedodržují pravidelné přestávky a neoblékají se dostatečně teple.

"Rizik podceněné ochrany před chladem je spoustu, od omrzlin a nachlazení až po ohrožení života podchlazením. Rizikovou skupinou jsou paradoxně živnostníci, na které se ochranná legislativní opatření nevztahují. Například prodejci na vánočních trzích často tráví na mrazu skoro celý den bez přestávek, svařák jako ochranný nápoj přitom nelze doporučit, alkohol totiž riziko podchlazení ještě zvyšuje. Doporučil bych jim například bateriově vyhřívané vesty, rukavice nebo ponožky," uzavřel Pektor.