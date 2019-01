Loni v Česku přibylo nejvíce podnikatelů za šest let. Nejčastěji jim je do 30 let

V Česku loni přibylo 13 tisíc fyzických osob podnikatelů, což je nejvyšší přírůstek za posledních šest let. Polovinu nových podnikatelů tvořili mladí lidé do 30 let.

Zatímco lidé do 30 let se v posledních letech pouštěli do podnikání stále častěji, počet starších podnikatelů se postupně snižuje. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF. V roce 2018 začalo v Česku podnikat téměř 59 tisíc lidí, zatímco necelých 46 tisíc lidí své podnikání naopak ukončilo.

"V posledních pěti letech pozorujeme v České republice výraznou stabilizaci počtu podnikatelů. Zatímco počet nových podnikatelských oprávnění se drží okolo 58 tisíc ročně, počet ukončených oprávnění se pohybuje kolem 49 tisíc ročně," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Výrazně se podle ní také změnila struktura začínajících podnikatelů, mezi kterými postupně přebírají dominantní roli mladí lidé do 30 let.

"Zatímco v roce 2011 tvořili pouze pětinu nových podnikatelů, v roce 2015 to byly již téměř dvě pětiny a v uplynulém roce už tvořili lidé do 30 let polovinu všech nových podnikatelů," sdělila analytička.

V roce 2018 začalo v tuzemsku podnikat přes 28 tisíc lidí do 30 let, 16 tisíc podnikatelů spadalo do rozmezí 31 až 40 let, 8 500 do skupiny 41 až 50 let. Čtyřem tisícům z nových podnikatelům bylo 51 let a více. Lidé do 30 let jsou jedinou věkovou skupinou, u níž se počet nových podnikatelů každoročně zvyšuje. U ostatních věkových skupin naopak zájem o podnikání slábne.

Od roku 2011 se počet nových podnikatelů do 30 let zvýšil téměř o dvě třetiny, zatímco počet podnikatelů ve věku od 31 do 40 let klesl na polovinu. Počet lidí ve věku od 41 do 50 let, kteří začínají s podnikáním, se snížil téměř na dvě pětiny, u starších podnikatelů dokonce na třetinu.

Dnešní generace mladých lidí má jiná životní očekávání než předchozí generace a je podle Kameníčkové také odvážnější při zkoušení nových věcí. Cílem řady mladých lidí je vlastní podnikání, které si spojují s určitou tvůrčí svobodou a flexibilitou. Podnikání formou fyzické osoby podnikatele je pro ně snadné a méně náročné než zakládání obchodních firem.

Nejvíce lidí začalo loni podnikat v Praze, celkem 9 495. Druhým podnikatelsky nejaktivnějším regionem byl Středočeský a Jihomoravský kraj.

V hlavním městě však také nejvíc lidí podnikání ukončilo. Celkem jich bylo 5 756, následovaly Moravskoslezský a Středočeský kraj.

Neatraktivnější bylo pro nové podnikatele odvětví profesní, vědecké a technické činnosti, do které se pustilo 10 433 lidí. Průmysl a obchod byl na druhém, respektive třetím místě.

Právě v obchodu však skončilo s podnikáním zároveň nejvíce lidí, celkem jich bylo 12 830. S odstupem následovalo stavebnictví a zpracovatelský průmysl.

V roce 2018 tak přibylo meziročně nejvíce podnikatelů v profesních, vědeckých a technických činnostech, kde začalo podnikat 5 176 lidí. Atraktivní byl pro nové podnikatele i zpracovatelský průmysl a informační a komunikační činnost. Počet podnikatelů se naopak snížil v obchodu, a to o 4 257. Méně lidí podniká i v ubytování a stravování a ve stavebnictví.