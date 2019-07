Slováci oprášili novomanželské půjčky. Po narození dítěte jim stát odpustí 50 tisíc

Slovensko oprášilo poskytování novomanželských půjček, jejichž obdoba byla známa v komunistickém Československu. Nově mohou manželé po uzavření sňatku požádat stát o půjčku na financování koupě, výstavby nebo rekonstrukce bytu. Podle Státního fondu rozvoje bydlení, který bude novomanželské půjčky v zemi spravovat, získají dlužníci při narození dítěte nárok na odpuštění části půjčky.

O novomanželské půjčky lze na Slovensku žádat od začátku července. Mluvčí SFRB Rastislav Lackovič řekl, že zájemci již žádosti začali podávat. Pro tento rok má fond na tento účel k dispozici zatím sedm milionů eur (178 milionů korun).

Půjčky jsou určeny pro manžele do věku 35 let, kteří o ní požádají do jednoho roku od uzavření sňatku a jejich příjem nepřesahuje stanovenou hranici. V závislosti na účelu použití půjčky novomanželé mohou čerpat od SFRB 30 tisíc až 75 tisíc eur (763 500 až 1,9 milionu korun), v případě koupě nebo výstavby bytu může úvěr dosáhnout maximálně tří čtvrtin pořizovací ceny. Při narození dítěte budou moci dlužníci požádat o odpuštění 2000 eur (50 900 korun) z dlužné sumy.

Část úvěru bude úročena roční sazbou ve výši jednoho procenta, částka nad hranici 15 tisíc eur (381 750 korun) sazbou dvě procenta ročně. Úroková sazba je zhruba na úrovni komerčních hypotečních úvěrů.

Například ve slovenské metropoli, kde jsou ceny nemovitostí nejdražší ze všech regionů Slovenska, přijde dvoupokojový byt podle realitních portálů zpravidla na více než 100 tisíc eur (2,55 milionu korun).

Podle Lackoviče v příštím roce bude mít SFRB na novomanželské půjčky vyčleněno 15 milionů eur (382 milionů korun). To by stačilo pro 200 žadatelů, pokud by každý z nich vyčerpal maximální možnou sumu. Fond ovšem předpokládá, že žadatelé budou novomanželskými půjčkami financovat hlavně nákup starších bytů, kde je limit půjčky nižší.