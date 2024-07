Trumpův zákulisní hráč. Svérázný boháč sní o absolutní svobodě a léku proti stárnutí

Vystudoval filozofii a práva, ale úspěch a bohatství mu přinesly moderní technologie. Rodák z německého Frankfurtu nad Mohanem Peter Thiel je vlivnou postavou v Silicon Valley, americké Republikánské strany a kampaně Donalda Trumpa.

Peter Thiel na snímku z roku 2022. | Foto: Marco Bello / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Thiel nastartoval kariéru Trumpovu viceprezidentskému kandidátovi J. D. Vancemu. V roce 2011 ho zaměstnal ve své firmě a později mu umožnil založit si vlastní společnost. Když Vance před dvěma lety v Ohiu kandidoval na senátora, dostal od Thiela na kampaň patnáct milionů dolarů (přes 350 milionů korun). "Peterův projev v roce 2011 byl nejdůležitějším momentem mých studií na univerzitě," napsal později Vance.

Sedmapadesátiletý Thiel stál u zrody projektů PayPal a Palantir (platforma analyzující data), patřil mezi první velké investory do Facebooku a své akcie před dvanácti lety prodal za miliardu dolarů. Před osmi lety se zajímal o koupi Twitteru, ale z obchodu sešlo.

Vyznavač libertarianismu vyjádřil podporu republikánům a Trumpovi už v roce 2016 a dnes patří k těm, kteří otáčejí politické kormidlo v Silicon Valley. Velcí hráči v IT byznysu a technologiích v minulosti obvykle stáli na straně demokratů, teď už to tak jednoznačné není. K republikánům se vedle Thiela hlásí Elon Musk, investor David Sacks, bývalý viceprezident Facebooku Chamath Palihapitiya či zakladatel sítě LinkedIn Keith Rabois, který dříve Trumpa nazýval sociopatem.

Thiel se definuje jako konzervativní libertarián, podle některých jeho kolegů věří v existenci takzvaného Deep State, snažícího se tajně ovládat Spojené státy. Investuje například do vědeckého výzkumu, který se pokouší prodloužit lidský věk, a je proti omezování rozvoje umělé inteligence. V jednom ze svých esejů napsal, že není přesvědčen, že svoboda je podmíněná demokracií.

"Je to velká a respektovaná postava Silicon Valley. Investor, který stál u zrodu mnoha věcí. Role investora v tomto odvětví spočívá i v tom, že hodně mluví do fungování firem, kterým dá peníze. Ovlivňoval, na co se zaměřovaly. V tomto odvětví je důležitý marketing," řekl Aktuálně.cz šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek, který se věnuje internetu, technologiím a start-upům.

Hrdý gay

Právě Thiel velmi prosazoval kandidaturu J. D. Vanceho na viceprezidenta a seděl vedle Trumpa na večeři, kterou pořádali v Kalifornii investoři podporující Republikánskou stranu. Novinář agentury Bloomberg a dalších médií Max Chafkin, který o Thielovi napsal knihu, podnikatele popisuje jako průkopníka, který zároveň jde bezskrupulózně za svým.

"Jsem hrdý gay, ale především jsem hrdý Američan," prohlásil Thiel na sjezdu Republikánské strany v roce 2016, kde získal Trump prezidentskou nominaci. Miliardář žije se svým partnerem, byznysmenem Mattem Denzeisenem a vychovávají dvě děti.

Republikánská strana není nakloněná sňatkům stejnopohlavních osob a obecně právům LGBT lidí, přesto Thiel podporuje tuto stranu a J. D. Vanceho, ultrakonzervativního katolíka.

Jedním ze styčných bodů jsou nižší korporátní daně a závazek neomezovat rozvoj umělé inteligence, což je program Trumpa a republikánů. Bývalý prezident v roce 2017 snížil firemní daně z 35 procent na 21 procent.

Thiel také sdílí s Vancem a Trumpem kritiku Číny. Před třemi lety na konferenci nadace Richarda Nixona napadl společnosti Apple o Google za to, že spolupracují s Pekingem a tím mu pomáhají. "V Číně není rozdíl mezi civilním a vojenským, takže Google spolupracuje ve skutečnosti s čínskou armádou, ne s americkou," uvedl tehdy.

