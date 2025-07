Trump oznámí celní plány. Týkat se budou nejméně sedmi zemí, avizoval

Americký prezident Donald Trump dnes zveřejní informace týkající se obchodu s nejméně sedmi zeměmi. Napsal to v příspěvku na své sociální síti Truth Social. Neupřesnil ale, zda oznámí obchodní dohody nebo další dopisy zemím, na které chce uvalit clo.

Trump napsal, že ve středu ráno místního času v souvislosti s obchodní problematikou zmíní nejméně sedm států. Odpoledne místního času je prý doplní další země.

Trump původně 2. dubna oznámil desetiprocentní základní clo a k tomu vysoká takzvaná reciproční cla pro většinu zemí světa. Původně prezident dodatečná cla na 90 dní pozastavil, a to do dnešního dne. Tento týden ale jeho administrativa uvedla, že nová cla začnou platit až od 1. srpna. Trump tak dal obchodním partnerům USA více času na dojednání obchodních dohod, která by cla snížila.

Trump ale také oznámil, že zaslal dopisy představitelům 14 zemí, s novými cly, která pro ně začnou platit 1. srpna. Jsou mezi nimi Japonsko a Jižní Korea, Evropská unie mezi těmito zeměmi nebyla.

Trump uvedl, že jednání s EU a Čínou pokračují dobře. Dodal ale, že je jen pár dní od odeslání dopisu o clech EU. List Financial Times dnes napsal, že se vyjednavači EU blíží k uzavření obchodní dohody s americkou stranou. Cla pro EU však budou vyšší, než jaká se podařila vyjednat Británii.

Trump také v úterý oznámil, že uvalí clo 50 procent na dovoz mědi a brzy zavede cla na polovodiče a léčiva, kterými hrozí již delší dobu. V případě léků mají cla činit až 200 procent.

Trumpova administrativa vyhlásila cíl uzavřít za 90 dní 90 obchodních dohod. Ambiciózní cíl se ale setkal se skepsí ze strany obchodních expertů, kteří znají náročná a zdlouhavá obchodní jednání z minulosti, uvedla agentura Reuters.

Dohodu se americké vládě zatím podařilo dojednat s Vietnamem a s Británií. Podle Trumpa je na dosah také dohoda s Indií.