Biden teď udělá v politice vůči Ukrajině nečekané věci, tvrdí uznávaný historik

Profesor historie na Yaleově univerzitě Timothy Snyder si myslí, že když americký prezident Joe Biden neobhajuje post, má víc času přemýšlet o svém odkazu. Odborník na střední a východní Evropu proto předpovídá, že stávající americká administrativa udělá v příštích šesti měsících v politice ohledně Ukrajiny, která se brání ruské agresi, nečekané věci.

"Je pravděpodobné, že v příštích šesti měsících Američané udělají jednu nebo dvě nečekané věci. Ale ne proto, že by si mysleli, že Donald Trump vyhraje. Myslím si, že jednoduše proto, že Biden bude mít teď více času na přemýšlení, když nemusí kandidovat," je přesvědčen autor knihy Krvavé země: Evropa mezi Hitlerem a Stalinem.

Snyder, který je rovněž stálým spolupracovníkem Institute for Human Sciences ve Vídni, nepředpokládá v případě vítězství Kamaly Harrisové drastickou změnu americké politiky vůči Ukrajině. "Pokud zvítězí Donald Trump - v takovém případě by došlo k radikální změně," řekl Snyder v rozhovoru pro agenturu Associated Press.

Podle Snydera bude Biden přemýšlet o tom, v jakém stavu chce zanechat úřad případné prezidentce Harrisové. "Myslím, že jediná věc, o které by měli opravdu přemýšlet, je to, jak umožnit Ukrajině bránit se podle mezinárodního práva. Což by znamenalo, že Ukrajina by měla mít možnost zasáhnout ruská letiště nebo jakoukoli lokalitu v Rusku, odkud přichází přímá vojenská hrozba pro Ukrajinu," tvrdí Snyder.

V případě návratu Trumpa budou USA zaměstnány především samy sebou. Kvůli nepředvídatelnosti republikánského kandidáta ale Snyder jen odhaduje, co se v politice s ohledem na Ukrajinu bude dít. "Naznačil, že věří v to, že Amerika by se mohla postavit za Rusko, a ne za Ukrajinu, a to by mohlo vést k ukončení války. Podle mě to pravděpodobně tak není, ale myslím, že je to věc, o kterou se s největší pravděpodobností pokusí," myslí si o Trumpově krocích americký historik.

Snyder v rozhovoru prohlásil, že Evropané mohou být ze střednědobého horizontu rádi, že Biden odstoupil, Harrisové v prezidentském klání dává mnohem větší šance. "Z dlouhodobého hlediska však existuje základní poučení, že nelze dopustit, aby Amerika byla nepostradatelná. Měli byste ukázat, že regionální válku, velkou regionální válku, jako je tato na vašem vlastním kontinentu, zvládnete sami," uzavírá Timothy Snyder.

