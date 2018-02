Kdo bude řídit české vlaky? Tisíce strojvůdců se blíží důchodovému věku, mladých zatím není dost

AKTUALIZOVÁNO před 5 hodinami

Průměrný věk českého strojvedoucího je 48,5 roku. Vlaky řídí i lidé starší 70 let. Podle Drážního úřadu by tito lidé měli častěji podstupovat zdravotní a psychologické testy.

Praha - Pokud železniční dopravci nezačnou efektivně verbovat mladé strojvůdce, mohou mít během několika let problém najít obsluhu svých lokomotiv. Průměrný věk strojvedoucího je podle statistik Drážního úřadu 48,5 roku. Významná část mašinfírů během několika let pravděpodobně odejde do důchodu.

"Téměř tři tisíce lidí se nachází mezi 51. a 60. rokem života, což je celá třetina všech evidovaných strojvůdců. Dalších zhruba 1400 je ve věku 61 až 65 let," říká ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář. Pokud podle něj dopravci nezačnou tento problém řešit už nyní, za pár let se mohou dostat do problémů.

"Při dnešní existenci tolika spojů je nebude mít zkrátka kdo jezdit," dodává Kolář. Připomíná navíc, že v Česku přibývá počet soukromých dopravců. Loni jich na tuzemské železnici bylo 104. Ještě před pěti lety to bylo 85.

Počet strojvedoucích na české železnici se loni zvýšil o 622 na 9199. V minulém roce o licenci požádalo celkem 866 lidí. To je sice zhruba o 150 méně než v roce 2016, přesto byl loňský rok rekordní. Drážní úřad totiž zaregistroval historicky nejvyšší úspěšnost uchazečů. V testech uspělo více než 63 procent žadatelů o licenci, tedy 548 lidí.

Drtivou většinu z celkového množství 9199 licencovaných strojvedoucích tvoří muži. Žen je pouze 41. Podle Koláře by železniční dopravci měli usilovat o to, aby se i toto číslo zvyšovalo. "Dopravci by se měli také více zaměřit na osvětu na středních školách," dodává.

Průměrný plat českého strojvedoucího činí 37 742 korun po započítání všech bonusů a přesčasů. Žadateli o licenci strojvůdce musí být alespoň 20 let a musí mít minimálně středoškolské vzdělání.

Projít musí zdravotními a psychologickými testy. Kolář prosazuje, aby strojvedoucí, kteří jsou v důchodovém věku, tyto testy podstupovali častěji. Především tím míří na ty řidiče lokomotiv, kterým je více než 70 let. Podle statistik na české železnici loni působilo celkem 40 strojvedoucích, kterým bylo mezi 71 a 75 lety.

Každý, kdo se v Česku chce stát strojvůdcem, musí absolvovat školení v jednom ze 14 tuzemských středisek se speciální akreditací. Na jeho konci musí absolvovat ústní a písemné zkoušky. Cena za kurz se podle Drážního úřadu pohybuje okolo 15 až 20 tisíc korun a uchazeč ho platí sám.