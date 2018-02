Čeští řidiči kamionů mají na Západě dostávat vyšší mzdu. Ťok je proti, chce výjimku pro dopravu

AKTUALIZOVÁNO před 5 hodinami

Podle Ťoka je současná podoba směrnice o vysílání pracovníků pro české dopravce likvidační. Měla by se podle něj vztahovat jen na dlouhodobou práci v dané zemi, ne na projíždějící řidiče.

Praha - Česká republika chce do poloviny roku vyjmout dopravní služby z návrhu obecných pravidel směrnice o vysílání pracovníků. Dálková tranzitní doprava by neměla regulaci podléhat. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Obecná pravidla byla podle europoslankyně Martiny Dlabajové určená jako ochranářské opatření některých evropských zemí pro pracovníky dlouhodobě zaměstnané v cizině, například stavební dělníky, a nikoliv řidiče kamionů, kteří během jediného dne projedou i více evropských zemí.

V každé zemi by přitom měli splňovat obvyklé podmínky pro zaměstnávání, tedy obvyklou mzdu, další náhrady i smluvní podmínky.

Podle Ťoka je současná podoba směrnice pro tuzemské dopravce likvidační. "Jde o narušení volného pohybu zboží a služeb. Pokud doprava ve směrnici zůstane, byrokratické a mzdové podmínky české dopravce zlikvidují," uvedl. Česká republika má podle něj poslední šanci ovlivnit rozhodnutí.

Revize balíčku obecných pravidel by měla být dokončená do pololetí letošního roku, kdy skončí bulharské předsednictví. Ve stejné době by podle Dlabajové měl vzniknout paralelní balíček určený pro dopravce.

Důležitým problémem, který by měl podle Dlabajové řešit, je otázka kabotáže, tedy dovážení nákladů na zpáteční cestě. "Velmi silně proti nám stojí Francie, která měla velký strach z kabotáže, kdy měla pocit, že někteří dopravci ze střední a východní Evropy zůstávají ve Francii dlouho," říká.

Kabotáž by měla být dovolena, aby se kamiony nemusely například ze Španělska vracet prázdné, potvrzuje i ministr Ťok.

Současný návrh směrnice se také vůbec nezabývá řidiči, kteří dopravu provozují na živnostenský list. "V dnešním návrhu balíčku je, že toto platí pouze pro firmy a jejich zaměstnance, pro OSVČ to neplatí, takže tato mezera tam je a zatím jsem neviděl aktivitu, která by ji chtěla změnit," říká Ťok.

Podle Dlabajové tak reálně hrozí, že řidiči začnou této mezery využívat a rozšíří se takzvaný švarcsystém. Je potřeba najít vhodnou rovnováhu mezi konkurenceschopností, volným pohybem služeb a sociální ochranou řidičů, říká Dlabajová.

Revize balíčku obecných pravidel by měla být dokončená do pololetí letošního roku, kdy skončí bulharské předsednictví. Situace však zatím české pozici není příliš nakloněna. "Ze strany západních zemí, zejména Francie, žádná vůle k vyjmutí dopravy skutečně není," shrnuje Dlabajová své zkušenosti z třístranných jednání.

Také Ťok si myslí, že české požadavky nebudou přijaty bez výhrad, věří ale, že povedou ke kompromisu. "Nejpravděpodobnější je, že se přijme speciální úprava pro oblast silniční dopravy - a ta upraví specifický režim, který bude sice bolet každého, ale méně než úplná aplikace nebo úplné vynětí," předvídá Ťok.

Ťok také okomentoval zprávu MF Dnes z tohoto týdne, podle níž si český šofér vymohl v Německu tamní minimální mzdu. Rozhodnutí soudu je sporné hlavně proto, že rozdíl musí zaplatit zákazník dopravní společnosti a nikoliv jeho zaměstnavatel, říká Ťok. Tento precedens podle něj způsobí, že si už němečtí odběratelé nebudou české firmy objednávat.

Ťok také ohlásil, že ČR bude pokračovat v kontrolách zahraničních řidičů. V prozatím jediné preventivní kontrole na hraničních přechodech Rozvadov a Hatě se podle ministerstva zjistily nedostatky především u řidičů ze západních států. Letos by proto kontrol mělo proběhnout několik dalších.

Zatímco loni byli řidiči jen upozorněni na nedostatky, nyní už bude postup přísnější. "Budeme dávat sankce tak, jako jsou naši řidiči mnohdy trestáni v jiných zemích," říká Ťok