Soukromé expresy z Prahy přes Zlínský kraj na Slovensko začnou jezdit každý den

Vlaky společnosti Arriva z Prahy do Nitry dosud jezdily jen tři dny v týdnu, nyní je dopravce pustí na trať každý den. O víkendech navíc dopravce zvyšuje kapacitu.

Praha - Vlaky dopravní společnosti Arriva Transport budou na trase z Prahy do Nitry přes Olomouc, Uherské Hradiště a Trenčín jezdit od dubna každý den, o víkendu a v pátek pak dvakrát denně, oznámil dopravce. Dosud jezdil expresní vlak Arrivy z Prahy přes Moravu na Slovensko pouze v pátek, sobotu a neděli.

Nový jízdní řád společnosti bude zajišťovat pět souprav vlaků tvořených modernizovanými jednotkami 845. Ve všední dny budou v provozu dvě soupravy, o víkendu, kdy je větší provoz, pak tři až čtyři a pátá bude sloužit jako záložní vozidlo, řekl ČTK ředitel Arriva vlaky Jiří Nálevka.

"O páteční a nedělní spoje je největší zájem, od 1. dubna tak zvyšujeme jejich kapacitu ze 120 na 240 míst k sezení," uvedl Nálevka, ředitel Arriva vlaky. "Dvojnásobnou kapacitu zajistíme u pátečního odpoledního vlaku z Prahy do Nitry a u nedělního vlaku, který jede odpoledne ze Slovenska do Prahy."

Arriva patřící do skupiny německých drah Deutsche Bahn rozšiřovala železniční spojení v Česku od změny jízdního řádu v prosinci loňského roku. Tehdy zavedla spojení do mezi Prahou, Českým Krumlovem a Novou Pecí na Šumavě a linku do Trenčína prodloužila o úsek do Nitry.

