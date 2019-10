Smartwings kvůli odstaveným Boeingům omezí stavy, na zimu potřebuje jen 20 letadel

Letecká společnost Smartwings potřebuje v zimě kvůli odstaveným Boeingům 737 MAX 8 omezit stav svého personálu. Zejména palubním pracovníkům proto firma nabídla půlroční neplacené volno nebo přechod na poloviční úvazek. K propouštění zatím společnost nepřistoupí. Uvedl to v úterý server zdopravy.cz. Dopravce bude v zimě provozovat 20 letadel, v létě jich plánuje až 45.

"Vzhledem k pokračujícímu odsouvání termínu nasazení letadel Boeing 737 MAX do provozu a snaze Smartwings o udržení všech pracovních míst, nabídla společnost letovému personálu v zimním období možnost dočasného přechodu na zkrácený pracovní úvazek, případně neplacené volno," řekla mluvčí společnosti Vladimíra Dufková serveru. Kolika zaměstnanců by se mělo opatření týkat není zřejmé. O propouštění mluvčí nemluvila, chystané opatření na zimu by mělo udržet pracovní místa na léto, kdy dopravce očekává zvýšení provozu, napsal server.

Smartwings chce přes zimu provozovat 20 letadel, přičemž palubní personál bude na 13 z nich. Část flotily bude společnost v tomto období pronajímat v zahraničí. V létě dopravce chce provozovat až 45 letadel.

Letouny Boeing 737 MAX 8 byly na jaře celosvětově odstaveny po dvou nehodách, při nichž zahynulo více než 300 lidí. Smartwings tehdy vlastnil sedm těchto strojů, dalších devět měl převzít v létě. Americký výrobce v současnosti připravuje aktualizaci problémového softwaru, termín jeho zavedení je však nejasný.