Stovka Čechů nevysvětlitelně zbohatla. Berňák jim už sebral desítky milionů

Stát přitvrzuje v boji proti majetku nelegálního původu. Finanční úřad se začal zaměřovat i na "podezřelý" majetek, tedy na ten, kde sice není nelegální původ prokázaný, ale je vysoce pravděpodobný.

Ročně stát zabaví majetek, u něhož se podaří prokázat, že jej jeho majitel získal nelegálně, v hodnotě několika miliard korun.

Jde o domy, auta, šperky, peníze. Pak je tu ale také velká část jmění, u něhož stát neumí stoprocentně dokázat, že bylo získáno protiprávní cestou.

Uvízli v síti berňáku

V současné době má státní aparát pouze jediný nástroj, jak tento majetek "sebrat", a ten je v rukou finančního úřadu. Jde o nenápadné ustanovení zákona o dani z příjmu.

"Pokud má například fyzická osoba majetek, jehož hodnota zjevně převyšuje její oficiálně zdaněné příjmy, a rozdíl činí více než pět milionů korun, může být vyzvána, aby prokázala, z jakých zdrojů tento majetek získala," vysvětluje mluvčí Generálního finančního ředitelství Patrik Madle.

Pokud podezřelý neprokáže, že původ bohatství je legální, úřad doměří daň z příjmu, který je pro takový majetek nezbytný, a udělí obří pokutu, dotyčný tak o velkou část majetku, který "nevysvětlitelně" získal, přijde.

"Od účinnosti tohoto institutu prověřovali správci daně tisíce případů, kde bylo podezření, že hodnota majetku převyšuje zdaněné příjmy," upřesňuje Madle.

Podle finanční správy se takto podařilo "dopadnout" sto lidí, kteří "nevysvětlitelně zbohatli". "V současné době je z dokončených postupů fiskální efekt v řádech vyšších desítek milionů korun," uvedl Madle.

A "finančák" se začal zajímat i o ty, u kterých je rozdíl mezi příjmy a získaným majetkem nižší než zmíněných pět milionů korun, jak potvrdil deníku Aktuálně.cz Madle.

Podle některých poslanců úředníci využívají popsanou možnost málo, přestože ji mají už od konce roku 2016. A upozorňují na potřebu nového zákona o odčerpání majetku nevysvětlitelného původu.

"Tenhle nástroj využívá finanční správa minimálně," říká například předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek a tvrdí, že by ho měla využívat víc.

Finanční správa má ovšem jen omezené možnosti, jak vůbec zjistit, že někdo získal majetek, který neodpovídá jeho příjmu.

"Analýza není prováděna plošně a provádí se vždy v rámci konkrétního podnětu, ať již z informací získaných vlastní činností správce daně, nebo na základě podnětu jiných institucí či osob," říká mluvčí Finanční správy.

Zabavujte víc

Právě Michálek upozorňuje na to, že by stát měl rychle přijmout nový zákon o odčerpávání majetku nevysvětlitelného původu. Ten předložilo letos v lednu ministerstvo spravedlnosti. Teď je po ukončeném připomínkovém řízení.

Nová pravidla už ale bude řešit až příští vláda, jelikož se už do voleb zákon projednat nestihne. Ministerstvo spravedlnosti nechtělo materiál na dotaz deníku Aktuálně.cz detailněji komentovat.

"Předložení tohoto návrhu vládě se v aktuálním plánu legislativních prací vlády předpokládá v říjnu tohoto roku, aktuálně probíhá zapracování připomínek. Více k tomu v tuto chvíli sdělit nelze," uvedl mluvčí ministerstva Michal Pleskot.

Experti, ale také například ministerstvo financí ukazují na obrovská rizika, kdy může dojít k porušení presumpce neviny. Byť by o zabavení podle návrhu nového zákona dál rozhodoval soud, k zabavení by stačilo pouze podezření.

"Riziko, že zejména v případech, kdy nebude existovat dostatek přesvědčivých důkazů o protiprávním původu odčerpávaného majetku, bude docházet k neodůvodněným zásahům do práv jednotlivců, je reálné," říká advokátka Zuzana Brečková Lovíšková z advokátní kanceláře Endors.

"Máme pochybnosti o souladu tohoto materiálu s ústavou a Listinou základních práv a svobod, neboť zásadním způsobem narušuje ochranu práva na vlastnictví majetku," napsalo například ministerstvo financí.

Návrh zákona přitom vychází ze směrnice, kterou se Českou zavázalo do listopadu příštího roku převzít. Právě tato evropská norma přichází s takzvaným konceptem odčerpání nevysvětlitelného bohatství.

Radek Vondráček z hnutí ANO, které podle průzkumu velmi pravděpodobně bude sestavovat příští vládu, tvrdí, že směrnici budeme muset přijmout. Podle něj je ale potřeba ji "osekat" na úplné minimum.

"To by byl opravdu zlom a porušení principu trestního řádu. Ale především zásah do ústavně silně chráněného práva vlastnického," tvrdí Vondráček.