Poznat dobré jahody není snadné, barva většinou nepomůže. Jistotou jsou samosběry

Každý Čech ročně spořádá kolem dvou a půl kilogramu jahod. Ceny přitom meziročně vyrostly a kilo výběrových jahod stojí i 120 korun. Koncem června už však cena klesá na zhruba 70 korun za kilo.

"Byl velmi teplý duben, který vystřídal velmi studený květen. Tedy rozjezd byl velmi rychlý, ale pak přišly přízemní mrazíky a zničily část úrody," hodnotí letošní jahodovou sezonu Jiří Sedláček, organizátor farmářských trhů Náplavka a Kubáň.

Podle něj se na začátku sezony kilogram výběrových jahod prodával za 100 až 120 korun. "V průběhu krátké jahodové sezony bude cena klesat," dodává Sedláček s tím, že například kroupy by však mohly způsobit další škody. Ty by si pak museli pěstitelé kompenzovat vyššími cenami oblíbeného ovoce.

Ceny ovšem budou v každém případě vyšší, než byly loni. Důvodem je nedostatek zaměstnanců, se kterými se ovocnáři setkávají. Jahody se totiž musí sbírat ručně.

Jak poznat dobrou jahodu?

Při nákupu dávají Češi podle trhovců obecně přednost tuzemským jahodám, přestože je na první pohled nelze rozpoznat. Sytá červená barva totiž nutně neznamená, že jsou jahody sladší než ty světlé. Kvalitní jahody by měly mít stopku, měly by být čisté, lesklé.

"Zákazníkům doporučuji nakupovat na osvědčených trzích od spolehlivých prodejců, kteří by měli být označeni, z jaké jahodárny jsou, a měli by mít také u sebe dodací list, kterým doloží, kde byly jahody sklizeny," radí Šárka Sedláčková, organizátorka pražského trhu Heřmaňák.

Kdo šetří, sbírá si jahody sám

Pokud by někdo chtěl mít absolutní jistotu, odkud jahody pochází, a ještě by chtěl ušetřit, může vyrazit na sběr sám. Kilogram jahod při samosběru stojí nyní podle kvality a velikosti plodu od 55 do 90 korun, loni to bylo 50 až 70 korun.

Za tyto ceny lze ovoce nasbírat například na plantáži firmy Vaklima v Holešově na Kroměřížsku, která patří mezi největší pěstitele jahod ve Zlínském kraji. O samosběr byl podle jednatele společnosti Jaroslava Valenty velký zájem a zákazníci se prý ozývali ještě před zahájením sběru.

"Byly to desítky i stovky telefonátů, jestli je už otevřeno. Jahody budeme mít určitě do prvního týdnu v červenci nebo do poloviny července," uvedl Valenta.

Lidé ze středních Čech za sladkým ovocem vyráží nejčastěji do Vraňan na Mělnicku, sklizeň zde bude podle majitele jahodárny Milana Hanče pokračovat ještě zhruba dva týdny. Samosběr je možný také na polích Agrodružstva Lhota pod Libčany na Královehradecku.

Dobrou úrodu letos očekávají také provozovatelé jahodových plantáží na Olomoucku a Prostějovsku, konkrétně na okrajové části Olomouce, v Prostějově a na poli u Brna. Zde si je možné jahody za úplatu nasbírat či koupit košík už natrhaných sladkých plodů.

Pokud by na jahody dostali chuť lidé žijící v okolí Opavy, můžou vyrazit do části města zvané Komárov. V tamním zahradním centru samosběr jahod již započal. Za kilogram zájemce zaplatí 49 korun. Letos podruhé mají zájemci v Komárově možnost využít i samosběr levandule.