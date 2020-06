Šéf Smartwings navštívil během jednání o podpoře Hrad. Obě strany o schůzce mlčí

Filmové studio Warner Bros. znovu odložilo premiéru očekávaného velkorozpočtového filmu Tenet režiséra Christophera Nolana. Snímek, od nějž si kinaři slibují návrat lidí do biografů po pandemii koronaviru, se na plátna dostane až 12. srpna. Podle agentury Reuters se tak Warner Bros. rozhodli poté, co v několika amerických státech opět vzrostl počet případů nakažených koronavirem. "Jsme připraveni uvést Tenet ve chvíli, kdy na to provozovatelé kin budou připraveni a hygienici usoudí, že nastal čas," vysvětluje mluvčí Warner Bros. Konkurenční Walt Disney Company hodlá svůj první velkorozpočtový film po pandemii Mulan uvést do biografů již 24. července. Podle Reuters se ale provozovatelé kin obávají, že i Mulan bude odložena. Dle společnosti Comscore je v USA nyní otevřeno zhruba 780 z 5800 kin, například ve městech Los Angeles a New Yorku biografy nadále zůstávají zavřené.