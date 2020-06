ČSA zřejmě propustí až dvě třetiny lidí. Ryanair v Česku naopak otevírá další linky

České aerolinie (ČSA) čeká zřejmě velké propouštění, mohlo by se to týkat až 60 procent lidí, upozornil server Zdopravy.cz. Vedení dopravce o tom nyní jedná s odbory. Podle nich by propouštění mohlo být i projevem zatím neúspěšných jednání skupiny Smartwings, do níž ČSA patří, o pomoci státu. Jednou z podmínek státní pomoci totiž bylo zachování současného počtu zaměstnanců.

"První jednání proběhla, zatím čekáme na další informace. Bylo nám sděleno, že firma bude potřebovat podstatně méně lidí," řekla serveru Zdopravy.cz předsedkyně Odborové organizace posádek letadel Tereza Löffelmanová. Jednání potvrdil i Pavel Sokolík z Odborového svazu zaměstnanců letectví. "Od ČSA jsme se dozvěděli, že si nebudou moci dovolit tolik zaměstnanců," řekl ČTK. Související Stát jedná se Smartwings o záruce až 900 milionů korun. Havlíček se sešel se Zemanem Podle něj bude propouštění plošné, dotkne se tak posádek letadel i pozemního personálu. Přesná čísla zatím Sokolík nezná, v pondělí by mělo být propuštěno asi 29 zaměstnanců. Hlavní vlna propouštění je však zřejmě plánována na příští měsíce. Vedení letecké skupiny teď jedná s vládou o poskytnutí státní garance za komerční úvěr. Měl by být kolem 800 milionů Kč. Jednou z podmínek státní pomoci, které prezentoval Havlíček, ovšem mělo být udržení zaměstnanců. Těch ve skupině Smartwings pracuje kolem 2500. Letecká konkurence Český letecký trh se v době problémů skupiny Smartwings snaží obsadit například maďarský Wizz Air či irský nízkonákladový dopravce Ryanair. Ten totiž už v minulých týdnech avizoval, že by v případě krachu tuzemského Smartwings mohl nahradit jejich lety z Prahy. Nyní košické letiště oznámilo, že aerolinky Ryanair začnou v srpnu létat mezi Prahou a Košicemi. Související Ryanair se snaží obsadit český letecký trh. Na chartery zde nasadí polskou odnož Buzz Ryanair už na lince zahájil prodej letenek, ceny za jednosměrný let začínají podle rezervačního systému na necelých 31 eurech (zhruba 830 Kč). Irský dopravce bude létat na zmíněné lince dvakrát týdně, nasadí na ní letadlo typu Boeing s kapacitou 189 cestujících. ČSA podle svého rezervačního systému nabízejí na srpen jednosměrné letenky z Košic do Prahy za ceny od 2465 korun. Na trase používají turbovrtulové letadlo typu ATR-72, jehož přepravní kapacita je proti strojům Boeing nižší. "To, že už za několik týdnů společnost Ryanair začne létat na lince Košice-Praha je skvělou zprávou pro množství slovenských občanů, kteří studují či pracují v české metropoli. Zároveň se s touto nízkonákladovou linkou stávají Košice a celé východní Slovensko dostupnější a atraktivnější destinací pro české turisty," uvedl v tiskové zprávě výkonný ředitel košického letiště Michael Tmej. Pravidelná letecká doprava na Slovensku byla zhruba od poloviny března na tři měsíce přerušena v rámci opatření proti šíření koronaviru. Po zrušení omezení ČSA minulý týden obnovily provoz na lince mezi Prahou a Košicemi, na které nyní létají třikrát týdně. Podle dřívějšího oznámení ČSA se frekvence spojů bude postupně zvyšovat a návrat na původní úroveň 13 letů týdně se očekává na začátku září.