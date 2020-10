Růst inflace v září zpomalil. Zlevnily dovolené a některé potraviny, alkohol zdražil

Spotřebitelské ceny v Česku v září zpomalily meziroční růst na 3,2 procenta ze srpnových 3,3 procenta. Ceny tlačil nahoru zejména dražší alkohol a tabák a zdražily i některé potraviny jako uzeniny nebo cukr. Vyšší ceny byly také za vodné, stočné a elektřinu. Naopak opět klesly ceny za poštovní služby a telekomunikace. V pondělí o tom informoval Český statistický úřad (ČSÚ).

Z potravin byla levnější zelenina. "Například ceny zeleniny meziročně klesly zhruba o čtyři procenta, přičemž ceny brambor byly nižší o přibližně devět procent a dosáhly hodnoty 13,44 Kč/kg. Byla to nejnižší hodnota od září 2018," uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

Proti srpnu spotřebitelské ceny klesly o 0,6 procenta. Podepsalo se na tom zejména zlevnění v oblasti rekreace a kultury a nižší ceny potravin a nealkoholických nápojů.

"Za meziměsíčním poklesem celkové inflace stály v září primárně levnější dovolené, což je pravidelný sezónní jev v závěru letního období. Bez levnějších dovolených by byla meziměsíční cena spotřebitelských cen de facto nulová," řekl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

"V následujících měsících by měla inflace ještě dále mírně zpomalovat a v závěru roku by se dle našich odhadů měla pohybovat mírně pod tři procenta hranicí. Česká národní banka očekává za celý letošní rok inflaci ve výši 3,4 procenta, což by představovalo nejvyšší celoroční inflaci od roku 2008. Po dnešní datech je však pravděpodobné, že inflace bude mírně nižší, bude ale nad 3 procenta a tudíž nejvyšší od roku 2012," uvedl k výhledům ohledně zbývajících měsíců tohoto roku hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.

