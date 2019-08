Rusové připravují dražbu růžového diamantu. Duch růže může vyjít na půldruhé miliardy

před 39 minutami

Růžový diamant o váze 14,83 karátu nalezený a vybroušený ruskou společností Alrosa by se mohl zařadit mezi nejcennější drahokamy na světě. Společnost plánuje nabídnout diamant nazývaný The Spirit of the Rose (Duch růže) v aukci koncem letošního roku a jeho cena by mohla dosáhnout až 65 milionů USD (až 1,5 miliardy Kč), píše agentura Bloomberg.

Mluvčí Alrosy Jevgenija Kozenková uvedla, že oválný kámen získal certifikát Amerického gemologického institutu (GIA) s vynikajícím hodnocením. Prodej diamantu je plánován na listopad. Barevné diamanty patří mezi nejdražší a nejvzácnější a u růžových nebo červených kamenů bývá obvykle cena nejvyšší. Podle předsedy neziskové organizace zaměřené na podporu poctivého obchodu s barevnými diamanty Fancy Color Research Foundation Edena Rachminova by kámen od Alrosy mohl patřit mezi nejdražší růžové diamanty a jeho cenu odhadl na 60 až 65 milionů USD. Kozenková odmítla říct, kolik firma doufá, že získá z prodeje. Uvedla pouze, že The Spirit of the Rose bude nejdražším kamenem vybroušeným v Rusku. Firma zatím stále zvažuje, jakým způsobem se prodej uskuteční, rozhodnutí by mělo padnout příští měsíc. Podle analytiků je nyní dobrá doba pro prodej růžových diamantů, protože budou vzácnější. Firma Rio Tinto na počátku letošního roku potvrdila, že ukončí činnost ve svém australském dole Argyle, který produkuje zhruba 90 procent všech růžových diamantů. Alrosa našla surový diamant o váze 27,85 karátu ve svých nánosových dolech na ruském Dálném východě v roce 2017. Příprava jeho broušení, které se uskutečnilo v Moskvě, trvala rok. Dosud nejdražším diamantem prodaným v aukci je Pink Star (Růžová hvězda) o váze 59,6 karátu, který se v roce 2017 vydražil v Sotheby's za rekordních 71 milionů USD. Do té doby byl nejdražší modrý diamant Oppenheimer Blue prodaný za téměř 58 milionů USD.