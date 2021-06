Rusko omezí dovoz krmiv z Česka. Výsledky inspekce byly neuspokojivé, tvrdí úřad

Ruská Federální veterinární a fytosanitární služba Rosselchoznadzor zakázala dovoz krmiv a přísad do krmiv z Česka, oznámila ruská tisková agentura TASS. Samotný úřad ve svém prohlášení informuje o dočasném omezení dovozu těchto produktů od 21. června.

"Toto rozhodnutí úřad učinil na základě neuspokojivých výsledků inspekce českých podniků, které mají oprávnění dodávat krmiva a doplňkové látky do Ruska," uvedl Rosselchoznadzor.

Ruský úřad ve své zprávě píše, že kontroly se zaměřovaly na potvrzení záruk, ke kterým se zavázala česká Státní veterinární správa, aby relevantní podniky splňovaly požadavky Eurasijské ekonomické unie.

"Výsledky společné práce Rosselchoznadzoru a veterinární a potravinářské služby Běloruské republiky ukázaly, že příslušný orgán České republiky neprovádí systematické kontroly podniků, které vyvážejí krmiva a přísady do krmiv do Eurasijské ekonomické unie, a také vyráběná produkce nesplňuje požadavky Eurasijské ekonomické unie," píše dále úřad.

Češi podle ruské veterinární a fytosanitární služby rovněž mimo jiné "neprovádějí plnohodnotné vyšetřování odhalených nesrovnalostí" a rusko-běloruská inspekce shledala v podnicích, které posuzovala, "řadu porušení".

Úřad své rozhodnutí přezkoumá poté, co mu česká strana poskytne požadované záznamy a vyjádří se k "odhaleným problémům".

Agentura TASS minulý týden s odvoláním na šéfa Rosselchoznadzoru Sergeje Dankverta napsala, že by úřad mohl zakázat dovoz krmiv pro zvířata z Česka kvůli porušení pravidel registrace geneticky modifikovaných organismů (GMO). V současném prohlášení však ruská veterinární a fytosanitární služba GMO nezmiňuje. Dankvert tehdy agentuře rovněž sdělil, že jeho úřad nyní kontroluje výrobu krmiv v celé Evropě.

Rosselchoznadzor už dříve zakázal dovoz krmiv a přísad do nich z Estonska, Litvy, Spojených států, Německa, Nizozemska a Španělska, píše nyní agentura TASS.

Firma Vafo Praha, největší český výrobce prémiových krmiv pro psy, kočky a další drobná domácí zvířata, v reakci na vyhlášený zákaz uvedla, že to očekávala. Ruský trh se na firemním obratu podílí asi ze sedmi procent, řekl majitel Vafo Praha Pavel Bouška.

"Na nás to má samozřejmě dopad, jsme velcí exportéři. Již delší dobu jsme předjímali, že se to stane, bohužel se to stalo, to znamená, že od pondělí nevozíme. Je to nepříjemná ztráta, kterou přežijeme, ale projeví se to minimálně v letošním roce negativně na našich výsledcích, to je logické. Ten zákaz není jenom Česká republika, připadlo tam víc evropských zemí, je to trend uzavírání se toho trhu," řekl Bouška.