Nemalujme černé scénáře, ropa poteče dál, říká expert k narušení obchodu s Ruskem

Napětí mezi Českem a Ruskem kvůli vybuchlému muničnímu skladu ve Vrběticích, za kterým měli stát ruští agenti, se může promítnout i do obchodních vztahů obou zemí. Některé tuzemské firmy se například obávají problémů s exportem zboží. Podle analytika ČSOB Petra Dufeka ale podíl obchodu s Ruskem není pro ČR tak zásadní. Expert se neobává ani toho, že by byl paralyzován dovoz ropy a zemního plynu.

Ředitel sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy Lukáš Martin v pondělí varoval, že kauza výbuchu muničního areálu ve Vrběticích ovlivní z dlouhodobého hlediska většinu zásadních průmyslových sektorů, ve kterých jsou české firmy v Rusku aktivní. Tedy strojírenství, automobilový průmysl, energetika nebo chemický průmysl. V Rusku má podle Martina zastoupení více než 150 českých firem.

Ke svazu se přidala i Asociace exportérů, podle níž je míchání politiky a obchodu vždy ke škodě obchodu, byť se asociace domnívá, že česká vláda musí zaujmout jednoznačný a tvrdý postup. Z Česka se do Ruska vyvážejí hlavně stroje a dopravní prostředky, z toho nejvíce díly a příslušenství motorových vozidel.

Narušení obchodu se obávají i samotné firmy, například strojírenský Kovosvit, který má od loňského roku ruského majitele.

Strakonická strojírenská firma ČZ vyváží do Ruska asi 30 procent produkce. V Nižním Novgorodu také provozuje závod ČZ-Turbo-GAZ. "Předpokládáme, že naši politici jsou natolik rozumní, že nám nebudou kazit obchody. Některé sféry ekonomiky jsou vlivem koronaviru mimo hru, a o to víc bych se - být politiky - soustředil na to, aby zbytek ekonomiky ty výpadky nahradil," řekl mluvčí ČZ Jan Pěnkava. Řada podniků pak situaci odmítá komentovat, mimo jiné protože je podle nich na hodnocení příliš brzo.

Analytik ČSOB Petr Dufek přiznává, že z pohledu jednotlivých firem je obchod s Ruskem důležitý, z pohledu celého Česka ho ale nepovažuje za stěžejní. "Když pomineme loňský rok, který byl výrazně ovlivněný koronavirem, a vrátíme se do roku 2019, tak lze říct, že podíl obchodu s Ruskem není pro Česko nijak zásadní. Třeba na exportu z ČR se Rusko podílelo jen 2,3 procenty," uvedl pro on-line deník Aktuálně.cz.

"Nevíme, co je ve hře"

Podle něj je také v současné chvíli obecně předčasné cokoliv vyvozovat a malovat černé scénáře. "V tuto chvíli nevíme, co je vlastně ve hře," míní. Situaci zatím nechce srovnávat ani s dobou po ruské anexi poloostrovu Krym, v reakci na což členské země Evropské unie zavedly sankce. Ty platí dodnes.

Problémy ve vzájemném obchodě by podle něj navíc poškodily obě strany, a tak jsou pro Česko i Rusku nežádoucí. "Na druhou stranu komplikace už vznikají nepochybně tím, že část českého zastoupení - včetně obchodního - musela z Ruska nuceně odejít," připomněl analytik.

Vláda kvůli výbuchu ve Vrběticích, do kterého byli podle českých bezpečnostních složek zapojeni dva ruští agenti, vyhostila osmnáct zaměstnanců ruské ambasády napojených na tajné služby. Moskva na to reagovala vyhoštěním dvaceti zaměstnanců české ambasády, což podle ministra vnitra Jana Hamáčka (za ČSSD) velvyslanectví v podstatě paralyzovalo, protože skončil celý jeho politický i hospodářský úsek.

Dufek se také nedomnívá, že by situace eskalovala do takové míry, že by byl ochromen dovoz ropy a zemního plynu z Ruska. "Česko jako unijní země má navíc možnost diverzifikovat zdroje," dodává expert.

Analytik České spořitelny David Navrátil ale označuje vysokou závislost republiky na importu těchto surovin z Ruska za dlouhodobé bezpečnostní riziko.

"Výbuch v diplomatických vztazích mezi ČR a Ruskem bude mít pravděpodobně i ekonomické dopady. Dovozy z Ruska představovaly cca tři procenta z celkových dovozů, což není nijak výrazný podíl. Nicméně dovozy jsou výrazně vychýlené směrem k surovinám," řekl pro Aktuálně.cz.

U vývozů do Ruska, které v roce 2019 před vypuknutím koronavirové pandemie dosáhly asi 99 miliard korun, je podle něj výhodou, že nejsou výrazně zaměřeny jen na jednu položku. "Přesměrování vývozů do jiných zemí nebude tak nákladné. Pokud by došlo k zákazu přímých vývozů do Ruska, tak po zohlednění o dovozní náročnost, by byl dopad max jedno procento HDP (v případě nulového přesměrování vývozů)," odhaduje Navrátil.

Přímé vývozy z Česka do Ruska a dovozy z Ruska do Česka v roce 2019

Druh zboží Vývoz do Ruska Jaký podíl z celkových vývozů daného zboží z Česka tvořil vývoz do Ruska Dovoz z Ruska Jaký podíl z celkových dovozů daného zboží do Česka tvořil dovoz z Ruska Potraviny a zvířata 2 mld. Kč 2 % 0 mld. Kč 0 % Nápoje a tabák 1 mld. Kč 2 % 0 mld. Kč 0 % Suroviny bez paliv 1 mld. Kč 1 % 3 mld. Kč 3 % Minerální paliva 0 mld. Kč 0 % 79 mld. Kč 35 % Živočišné a rostlinné oleje 0 mld. Kč 0 % 0 mld. Kč 0 % Chemikálie 9 mld. Kč 3 % 9 mld. Kč 2 % Tržní výrobky 10 mld. Kč 2 % 13 mld. Kč 2 % Stroje a dopravní prostředky 66 mld. Kč 2 % 10 mld. Kč 0 % Průmyslové spotřební zboží 10 mld. Kč 2 % 1 mld. Kč 0 % Ostatní 0 mld. Kč 0 % 0 mld. Kč 0 % Celkem 99 mld. Kč 2 % 115 mld. Kč 3 %

Zdroj: Česká spořitelna

